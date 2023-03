Die Institute gehen gegen die Vertrauenskrise im Finanzsektor vor, die sich in einer Flucht von Einlegern aus regionalen Banken niederschlägt.

Finanzmärkte

Größte US-Banken stützen First Republic

Die Institute gehen gegen die Vertrauenskrise im Finanzsektor vor, die sich in einer Flucht von Einlegern aus regionalen Banken niederschlägt.

(Bloomberg) - Die größten US-Banken haben 30 Milliarden Dollar an frischem Geld für die First Republic Bank zugesagt, um Turbulenzen im Finanzsektor einzudämmen. Eine Vertrauenskrise hat dazu geführt, dass Einleger aus regionalen Banken fliehen.



JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Citigroup und Wells Fargo & Co. werden laut einer Erklärung vom Donnerstag jeweils 5 Milliarden Dollar an nicht versicherten Einlagen beisteuern. Goldman Sachs und Morgan Stanley bringen jeweils 2,5 Milliarden Dollar ein. Andere Banken werden kleinere Beträge im Rahmen eines Plans einzahlen, der zusammen mit den US-Aufsichtsbehörden entwickelt wurde.

Sparer schichten von kleineren Banken zu den ganz Großen um Die größten Institute profitieren von der Einschätzung, dass sie im Falle des Falles vom Staat gerettet würden, da sie als systemrelevant gelten.

„Diese Aktion der größten amerikanischen Banken spiegelt ihr Vertrauen in First Republic und in Banken jeder Größe wider“, so die Banken in ihrer Erklärung. Das Konsortium verwies auf die Abflüsse nicht versicherter Einlagen bei einer kleinen Anzahl von Banken nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank.

Einige Medien hatten am Mittwoch berichtet, First Republic prüfe strategische Optionen, darunter auch einen möglichen Verkauf. Die Aktien der Bank waren abgesackt, nachdem Silicon Valley Bank und Signature Bank zusammengebrochen waren.

„Dieses Zeichen der Unterstützung durch eine Gruppe großer Banken ist höchst willkommen und zeigt die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von US-Finanzministerin Janet Yellen, Fed-Chef Jerome Powell, dem Präsidenten der Einlagensicherung Federal Deposit Insurance , Martin Gruenberg, sowie dem Acting Controller of the Currency Michael Hsu.

