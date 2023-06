Nach einem positiven Umweltgutachten kann der Abbau beginnen. Doch Bewohner kündigen Proteste an

Größte Lithium-Mine Europas soll in Portugal entstehen

(AFP/MeM) - Die portugiesische Umweltschutzbehörde (APA) hat letzte Woche unter Auflagen die Eröffnung der ersten Lithiummine des Landes genehmigt, das über die größten Lithiumreserven Europas verfügt, die für die Herstellung von Batterien und die Energiewende entscheidend sind.



„Es handelt sich um eine technische und umweltpolitische Entscheidung“, die „hohe Umweltstandards erfüllt“, erklärte der Vorsitzende der APA, Nuno Lacasta, gegenüber den Medien.

Die APA bekannt, dass das Projekt des britischen Unternehmens Savannah Resources zum Abbau von Lithium in einer ländlichen Region im Nordosten Portugals eine positive Umweltverträglichkeitserklärung mit mehreren Auflagen erhalten hat. 60.000 Tonnen Lithium sollen um das 260 Einwohner zählende Dorf Covas do Barroso lagern. Verschiedenen Berichten zufolge wäre das Lithium für 500.000 E-Autos im Jahr.

Die Steuern und Lizenzgebühren aus Mina do Barroso könnten sich auf mehr als 250 Millionen Euro belaufen und über 600 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen, teilt Savannah Resources mit. „Die Produktion aus dem Projekt könnte die Entwicklung neuer, nachgelagerter Industrien wie Raffinerien, Batterie- und Akkupackfabriken fördern, was der portugiesischen Wirtschaft einen bedeutenden wirtschaftlichen Impuls in Milliardenhöhe geben würde.“

„Umweltaspekte werden berücksichtigt“

Das Projekt der Barroso-Mine „wurde im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag erheblich geändert, um die Umweltaspekte (u. a. Schutz von Wasserläufen und der Artenvielfalt, Abfallentsorgung) zu wahren“, so die Umweltagentur in einer Pressemitteilung.

Savannah begrüßte die Entscheidung und betonte in einer Erklärung, dass es das „erste Mal“ sei, dass die APA eine positive Umweltverträglichkeitserklärung für eine Lithiummine in Portugal ausgestellt habe.

Damit sei ein "wichtiger Schritt" für die möglicherweise größte Lithiummine in Westeuropa getan worden: "Diese wichtige Entscheidung ermöglicht nun den nächsten Schritt im Verfahren zur Erlangung einer Umweltlizenz", fügte das Unternehmen hinzu.

Proteste angekündigt

Unterdessen sprechen sich Umweltschützer und lokalen Gemeinden gegen das Projekt aus.

Der Präsident der Umweltorganisation Zero, Francisco Ferreira, bedauerte, dass der für das Projekt gewählte Standort „nicht gut“ sei, da er sich in der Nähe von bewohnten Gebieten befinde und das Ökosystem „verschmutzen“ könne. Die Bürgerinitiative Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UCDB) ruft für den August zu einem Protestcamp zur Verteidigung von Barroso auf.

Der portugiesische Umweltminister Duarte Cordeiro beruhigte hingegen und betonte, dass die erteilte Genehmigung die „Umweltauswirkungen auf ein Minimum reduzieren“ werde.

Portugal ist bereits der größte europäische Lithiumproduzent, doch bislang wird die Produktion ausschließlich für die Keramik- und Glasindustrie verwendet.

Zusammen mit Kobalt oder Nickel gehört Lithium zu den Metallen, die für die Herstellung von Elektrobatterien unerlässlich sind, die die zur globalen Erwärmung beitragenden Verbrennungsmotoren in Autos ersetzen werden.

Um ihre Abhängigkeit von Importen, insbesondere von China, zu verringern, plant die Europäische Union die Einführung von Lithium.

