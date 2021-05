Die griechische Tourismuswirtschaft will in diesem Jahr an ihre Erfolgsserie aus der Vor-Corona-Ära anknüpfen. Eine besondere Rolle sollen dabei amerikanische Urlauber spielen.

Griechenland hofft auf US-Touristen

Die griechische Tourismuswirtschaft will in diesem Jahr an ihre Erfolgsserie aus der Vor-Corona-Ära anknüpfen. Eine besondere Rolle sollen dabei amerikanische Urlauber spielen.

Die Passagiere können kommen. Der Flughafen im nordgriechische Thessaloniki hat ein neues Terminal mit doppelt so vielen Abfluggates wie bisher. Eine „Brücke in einen Sommer mit mehr Freiheiten“ nannte Premierminister Kyriakos Mitsotakis diese Woche den neuen Airport bei der Eröffnung.

Nicht nur Thessaloniki glänzt mit neuen Abfertigungsanlagen. Der deutsche Airport-Konzern Fraport, der seit 2017 neben Thessaloniki weitere 13 griechische Regionalflughäfen betreibt, hat in den vergangenen vier Jahren 440 Millionen Euro in den Aus- und Neubau von Terminals und Landebahnen investiert, unter anderem auf beliebten Inseln wie Mykonos, Santorin, Korfu, Kos und Rhodos. Damit hat Griechenland jetzt rechtzeitig zum Neustart nach der Pandemie eine hochmoderne Flughafen-Infrastruktur.



Von 2013 bis 2019 verzeichnete das Land einen Reise-Rekord nach dem anderen. Dann kam Corona. 2020 brachen die Besucherzahlen infolge der Pandemie um drei Viertel ein. In diesem Jahr wollen die hellenischen Hoteliers an die frühere Erfolgsserie anknüpfen. Sie erwarten doppelt so viele Gäste wie im Krisenjahr 2020. Das Vorkrisenniveau dürfte allerdings nach Schätzungen von Branchenexperten erst 2023 wieder erreicht werden.

Fluggesellschaften stellen sich auf Reiseboom ein

Eine besondere Rolle beim Comeback des griechischen Tourismus sollen die Besucher aus den USA spielen. Ihre Zahl hatte sich zwischen 2008 und 2019 von 613.000 auf 1,2 Millionen fast verdoppelt. Nachdem die USA im März 2020 ihre Grenzen für Reisen nach und aus Europa weitgehend dicht machten, brachen die Besucherzahlen um 91 Prozent ein.

Jetzt melden US-Reisebüros einen Anstieg der Griechenland-Buchungen um mehr als 200 Prozent. Die Amerikaner sind in Griechenland gern gesehene Gäste, denn sie geben nach Berechnungen der griechischen Zentralbank pro Kopf durchschnittlich 1.008 Euro aus. Die europäischen Touristen lassen im Schnitt nur 564 Euro im Land.

Die Fluggesellschaften stellen sich bereits auf einen Reiseboom zwischen den USA und Griechenland ein. In diesem Sommer gibt es mehr Direktverbindungen aus Nordamerika als je zuvor. American Airlines, Delta, United und Emirates fliegen bis zu siebenmal täglich nonstop zwischen Athen und New York, Chicago, Philadelphia, Washington und Atlanta.

Auch der Athener Flughafen stellt die Weichen auf Wachstum. Die Flughafengesellschaft will jetzt ihr wegen der Pandemie gestopptes Investitionsprogramm wieder anwerfen. Sie steckt 500 Millionen Euro in die Erweiterung des Terminals.

2019 kam der Athener Flughafen mit 25,5 Millionen Passagieren an seine Kapazitätsgrenze von 26 Millionen. 2020 fielen die Fluggastzahlen auf 8,1 Millionen. Mit der jetzt beginnenden Erweiterung will der Athens International Airport seine Kapazität auf 33 Millionen Passagiere pro Jahr steigern.

