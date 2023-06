Luxemburg hat europäische Rahmenvereinbarung unterzeichnet - bei den Steuervorschriften ändert sich hingegen nichts.

Sozialversicherung

Grenzgänger dürfen bis 49,9 Prozent der Arbeit von zuhause aus verrichten

(MeM) - Am 5. Juni 2023 unterzeichnete der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen, das neue Rahmenabkommen über die übliche grenzüberschreitende Telearbeit. Die Rahmenvereinbarung wird am 1. Juli 2023 in Kraft treten. Das Abkommen wurde zunächst für eine Dauer von fünf Jahren geschlossen. Von den Nachbarländern Luxemburgs ist anzumerken, dass Deutschland das Rahmenabkommen bereits unterzeichnet hat, während Belgien sich verpflichtet hat, es in Kürze zu unterzeichnen.

Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation sollen bis 1. Juli 2023 dieses Abkommen unterzeichnen, wonach der Sozialversicherungsschutz –ausdrücklich nur bei Homeoffice - im Land des Arbeitgebers verbleibt, wenn bis 49,9 Prozent im Wohnsitzland gearbeitet wird. Das würde Grenzgängern mindestens zwei Homeoffice-Tage pro Woche ermöglichen. Allerdings: Während die Sozialversicherung eine EU-Domäne ist, wird die Besteuerung national geregelt. Das bedeutet, in Frankreich und in Belgien lebende Pendler müssen weiterhin ab dem 35. Arbeitstag in ihrem Wohnsitzland Einkommensteuer zahlen, Grenzgänger aus Deutschland ab dem 20. Arbeitstag.

