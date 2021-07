Mit vier Fonds zusammen mit Credit Suisse finanzierte Greensill Lieferkettengeschäft - bis zum Bankrott des Finanzkonzerns.

Greensill-Pleite

Credit Suisse zahlt weiteres Geld zurück

(dpa) - Die Credit Suisse stellt den Anlegern der geschlossenen Greensill-Fonds weitere Rückzahlungen in Aussicht. Den Investoren sollen in der kommenden Woche 750 Millionen US-Dollar ausbezahlt werden, heißt es in einer Mitteilung der Großbank an die Fondsinvestoren vom Freitag.

Damit wird sich die zurückgeführte Summe an die Anleger auf insgesamt 5,6 Milliarden Dollar erhöhen. Greensill Capital hatte im März Insolvenz angemeldet.



Britische Ermittler nehmen Greensill-Kunden GFG ins Visier Es gebe bei Unternehmen der Gupta Family Group Alliance (GFG) den Verdacht auf Betrug, betrügerischen Handel und Geldwäsche, teilte die Behörde Serious Fraud Office (SFO) am Freitag mit.

Einschließlich der bereits in den vergangenen Monaten zurückbezahlten Gelder beläuft sich die Liquidität der Fonds den Angaben zufolge nun auf 6,1 Milliarden Franken. Das entspreche rund 61 Prozent der in den Fonds investierten Mittel zum Zeitpunkt der Einstellung des Handels.

Die Credit Suisse hatte zusammen mit dem britisch-australischen Finanzkonglomerat Greensill vier Lieferketten-Finanzierungsfonds aufgelegt. Die Fonds handelten mit Lieferantenforderungen. Greensill hatte das Geschäftsmodell entwickelt, Lieferanten offene Rechnungen abzukaufen. Er bezahlte die Lieferanten sofort, mit einem Abschlag, und machte Gewinn, wenn die Schuldner die Rechnungen später voll bezahlten.

