(miz) - Wenn alles nach Plan läuft, wird am Dienstagabend um 22.23 Uhr (16.23 Uhr in Florida) der erste Satellit der Luxemburger Firma GovSat-1 von Cap Canaveral aus ins All geschossen. Eine Falcon9-Rakete von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX soll den Satelliten transportieren.



Der detaillierte Ablauf des Raketenstarts:



Die Rakete steht an der Startrampe bereit und ist an elektrische Leitungen angeschlossen

1 Stunde und 13 Minuten bis zum Start: Der Nutzlastverantwortlicher gibt den Start frei

1 Stunde und 10 Minuten bis zum Start: Die Rakete wird mit Kerosin betankt

35 Minuten bis zum Start: Die Rakete wird mit LOX (flüssigem Sauerstoff) betankt

1 Minute bis zum Start: Der Flugweg wird in den Bordcomputer übertragen und Onboard Computer beginnt mit einem letzten Check

3 Sekunden bis zum Start: Die Zündsequenz der Triebwerke beginnt

Zündung der Rakete

2 Minuten und 38 Sekunden nach dem Start: Die Triebwerke werden abgeschaltet

2 Minuten und 40 Sekunden nach dem Start: Stufe 1 und Stufe 2 der Rakete trennen sich

2 Minuten und 41 Sekunden nach dem Start: Stufe 2 zündet Triebwerk

3 Minuten und 44 Sekunden nach dem Start: Abtrennung der Nutzlastverkleidung (sie schützt die Rakete vor externen Einwirkungen)

32 Minuten und 19 Sekunden nach dem Start: GovSat-1 wird stationiert

SpaceX überträgt den Start der Falcon 9 ab 22.23 Uhr live:



So ist eine Rakete aufgebaut



Die Falcon 9 Rakete wird nicht von einem, sondern von gleich neun Merlin-Triebwerken ins All geschossen.



Die Rakete ist 70 Meter hoch und wiegt etwa 549 Tonnen. Sie besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe trennt sich kurz nach dem Abflug ab. Die zweite, kleinere Stufe fliegt weiter in Richtung All.



Der Antrieb einer Rakete basiert auf dem sogenannten Rückstoßprinzip. Der Treibstoff wird unten aus den Triebwerken rausgestoßen, so dass die Rakete schnell in die Luft steigen kann.



Bei einem Raketenstart sind im Schnitt etwa 26 Millionen PS am Start.



Die Flacon 9 wird 30.000 Kilometer über der Erde fliegen.



Erbgroßherzog Guillaume, Prinzessin Stéphanie, Premier Xavier Bettel und Vizepremier Etienne Schneider werden beim Start dabei sein. Die Luxemburger Delegation kam am Montag in Florida an. Sehen Sie hier die Bilder:







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.