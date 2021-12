Die Regierung und der US-Internetriese halten weiterhin am Projekt eines Datencenters in Luxemburg fest. Ein Rechtsstreit blockiert das ganze.

Rechenzentrum in Bissen

Google wartet auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts

Marco MENG Die Regierung und der US-Internetriese halten weiterhin am Projekt eines Datencenters in Luxemburg fest. Ein Rechtsstreit blockiert das ganze.

(MeM) - Das Projekt eines Rechenzentrums in Bissen bleibt aktuell und stellt weiterhin eine Priorität für die Regierung dar. Das geht aus einer Antwort der Witschaft-, Umwelt- und Medienminister Franz Fayot (LSAP), Carole Dieschbourg (déi gréng) und Xavier Bettel (DP) auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgerodneten Laurent Mosar hervor. Im Dossier Google gebe es seit Monaten keine nennenswerten Entwicklungen, so Mosar, der fragt, welche Schritte noch unternommen werden? Könnten die Pläne von Google in Belgien das Engagement des amerikanischen Internetriesen in Luxemburg gefährden? Google hatte kürzlich neue Großinvestitionen für Belgien angekündigt.

Das Projekt eines Google-Rechenzentrums in Bissen stehe in Einklang mit den Bemühungen um wirtschaftliche Diversifizierung und die weitere Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Luxemburg, so die Antwort der Regierungsmitglieder. Allerdings sei noch eine gerichtliche Klage in Bezug auf die Neueinteilung einiger Parzellen, auf denen das Datenzentrum errichtet werden soll, anhängig.

Google-Vereinbarung: Mouvéco unterliegt vor Gericht Die Absichtserklärung zwischen der Regierung, der Gemeinde Bissen und dem Internetriesen Google über den Bau eines Rechenzentrums darf geheim bleiben.

Die punktuelle Änderung des allgemeinen Bebauungsplans (PAG) der Gemeinde Bissen war nämlich von der a.s.b.l. Mouveco vor dem Verwaltungsgericht angefochten worden. In der ersten Instanz war diese a.s.b.l. nicht erfolgreich und legte Berufung ein. Die endgültige Entscheidung nach dieser Berufung wurde noch nicht vom Verwaltungsgericht getroffen.

Auch wenn das Projekt weiterhin Gegenstand einer Reihe von Studien und vorbereitenden Schritten zur Konkretisierung sei, warte Google weiterhin auf den endgültigen Ausgang des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht.











