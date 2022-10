Bislang hat die Suchmaschine die Inhalte der Medienbeiträge ohne eine angemessene Bezahlung übernommen. Jetzt gibt es eine Vereinbarung.

Wirtschaft 2 Min.

Ein Geben und Nehmen

Google richtet virtuelles Schaufenster für französische Presse ein

Bislang hat die Suchmaschine die Inhalte der Medienbeiträge ohne eine angemessene Bezahlung übernommen. Jetzt gibt es eine Vereinbarung.

(AFP) – Französische Presseverleger können ab sofort kleine „Schaufenster“ anbieten, um ihre Inhalte auf Google News und Google Discover (mobiler Newsfeed) zu präsentieren, so Google. Dieser Dienst mit dem Namen Google News Showcase wurde im Oktober 2020 von Google eingeführt, um seine Beziehungen zur Presse in aller Welt zu befrieden. Die Verleger beschuldigen den US-Riesen regelmäßig, ihre Inhalte in seiner Suchmaschine zu verwenden, ohne einen angemessenen Preis zu zahlen.

Präsentation redaktioneller Beiträge

Konkret ermöglicht Google News Showcase den Presseverlegern, in den Ergebnissen von Google News oder auf Google Discover kleine Fenster mit mehreren Inhalten ihrer Websites anzubieten, zusätzlich zu den Inhalten, die direkt der Suchanfrage des Internetnutzers entsprechen. Eine Art kleines Schaufenster ihrer redaktionellen Produktion des Tages, über deren Inhalt sie die volle Kontrolle haben und für die sie von Google entlohnt werden. Zu Höhe der Vergütungen gab das Unternehmen keine Auskunft.

Google muss in Frankreich 500 Millionen Euro zahlen Es geht um die Frage, wie mit urheberrechtlich geschützten Nachrichten auf dem Service Google News umzugehen ist.

Laut Google haben sich mehr als 65 Verleger, die über 130 Publikationen in Frankreich vertreten, für die Nutzung dieses Dienstes angemeldet. Pierre Petillault, Generaldirektor der Alliance de presse d'information générale (Apig), in der die Tagespresse zusammengeschlossen ist, erklärte gegenüber AFP: „Es handelt sich um eine neue Erfahrung des Zugangs zu Informationen“, die den Verlegern „vielleicht ein interessantes Wertangebot“ bietet.

In ihrem Vertrag mit Google müssen sich die Verleger verpflichten, eine Mindestanzahl von Fenstern pro Tag bereitzustellen. Außerdem müssen sie den Zugang zu einer „begrenzten Menge ihrer bezahlten Inhalte“ über den neuen Dienst ermöglichen. Google News Showcase „wird ein Schaufenster für unsere bezahlten Artikel sein, das wir nutzen werden, um neue digitale Abonnenten zu gewinnen“, sagte Jean-Nicolas Baylet, Generaldirektor von La Dépêche, der in der Google-Mitteilung zitiert wurde.

Wettbewerbsbehörde setzt sich durch

Google wollte ursprünglich, dass Google News Showcase als Anwendungsvehikel für das neue EU-Leistungsschutzrecht dient, das Google dazu verpflichtet, Presseverleger für die von seiner Suchmaschine übernommenen Inhalte zu entschädigen. Die französische Wettbewerbsbehörde hatte jedoch im Juli 2021 mit der Faust auf den Tisch geschlagen und Google gezwungen, die beiden Themen zu trennen.

Streit über Gesetz: Facebook blockiert Medieninhalte in Australien Seit Monaten schwelt der Streit zwischen mehreren Internet-Konzernriesen und der australischen Regierung über ein neues Mediengesetz. Facebook macht nun ernst und blockiert journalistische Inhalte.

Nach Angaben des US-Riesen ist Google News Showcase in rund 20 Ländern vertreten und wird von mehr als 1.800 Publikationen genutzt. AFP hat mit Google Ende 2021 ein Abkommen über „verwandte Schutzrechte“ unterzeichnet, das die Agentur fünf Jahre lang für ihre von dem US-Riesen präsentierten Inhalte entschädigt.

Hinzu kommen zwei kommerzielle Verträge, die ebenfalls für fünf Jahre unterzeichnet wurden. Der erste betrifft die Ausbildung von Journalisten und Journalistik-Studenten aus der ganzen Welt in digitalen Recherchetechniken; der zweite die Produktion von „mobile stories“, vertikalen visuellen Formaten für Smartphones. Der Wert dieser Vereinbarungen ist ebenfalls vertraulich.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.