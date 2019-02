Google baut zweites Datacenter in Belgien

Der Internetriese hat angekündigt, ein neues Datacenter in Farciennes zu bauen.

(mth) - Der Internetkonzern Google will in Belgien ein zweites Datacenter bauen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Laut Medienberichten soll das neue Zentrum in Farciennes bei Charleroi gebaut werden.

Google betreibt bereits seit 2009 ein Datacenter in Saint-Ghislain bei Mons, das derzeit vergrößert wird.

Ob das Projekt einen Einfluss auf das geplante Datacenter in Bissen haben wird, ist derzeit nicht bekannt.