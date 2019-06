Google: 600 Millionen Euro für neues Data-Zentrum in Belgien

Der Tech-Gigant Google hat am Montag angekündigt, ein neues Data-Center im Wert von 600 Millionen Euro im belgischen Saint-Ghislain errichten zu wollen.

Der Tech-Gigant Google hat am Montag angekündigt, ein neues Data-Center im Wert von 600 Millionen Euro im belgischen Saint-Ghislain errichten zu wollen.

Es wäre bereits das vierte Google-Projekt in Belgien und würde die Investition im Nachbarland Luxemburgs auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro erhöhen. Im Jahre 2018 hatte Google bereits den Bau eines dritten Data-Zentrums, das Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen soll, und die Errichtung einer Solar-Zentrale in Saint-Ghislain angekündigt.

Das vierte Data-Zentrum soll laut Google Ende 2021 fertiggestellt werden. Was dies für das geplante Google-Projekt in Bissen bedeutet, ist derzeit nicht gewusst.



Das Google-Zentrum in Saint-Ghislain beschäftigt aktuell rund 350 Mitarbeiter.

Das erste Google-Data-Center in Europa öffnete seine Türen im Jahre 2009 in Saint-Ghislain. Es war das weltweit erste Zentrum der Tech-Firma, das komplett ohne klassische Kühlungssysteme auskam, sondern Verdunstungskühlung benutze. Diese benutzt Wasser aus einem nahe gelegenen Kanal, um so den Energieverbrauch der Anlage möglichst niedrig zu halten.



Laut einem Bericht der "Copenhagen Economics" vom Juni 2015 hat die Google zwischen 2007 und 2014 bereits rund 775 Millionen Euro in das Zentrum in Saint-Ghislain investiert.