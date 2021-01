In seinem Innovationszentrum in Colmar-Berg installiert der Reifenkonzern einen zweiten Fahrsimulator - die virtuelle Reifenentwicklung spart Kosten und Zeit.

Goodyear: Zweiter Fahrsimulator für Colmar-Berg

(MeM) - Der Reifenhersteller Goodyear installiert in seinem Innovationszentrum in Colmar-Berg einen zweiten Fahrsimulator. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

„Der neue Fahrsimulator stärkt nicht nur die Produktentwicklung von Goodyear am europäischen Standort, sondern verbessert auch die technische Zusammenarbeit mit dem Hauptsitz in Akron, Ohio, USA“, so Goodyear dazu.

Auch in Akron war kürzlich ein DiM250-Simulator in Betrieb genommen worden. Beide Innovationszentren des Reifenkonzerns nutzen Simulatoren, um die virtuellen Reifenentwicklungsprozesse zu ergänzen, wie es hieß.

Dieser Entwicklungsprozess spart kosten, denn die Fahrsimulatoren ermöglichen es, Reifenmodelle zu einem frühen Zeitpunkt zu testen, noch bevor ein erster Prototyp gebaut wird.

Laut Angaben des Reifenherstellers kann so darüber hinaus die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöht werden, während gleichzeitig Spezifikationen, wie sie von den Fahrzeugherstellern angefordert werden, möglich sind.

„Dieser Grad an Simulationsfähigkeit ist ein klarer technologischer Vorteil“, sagt Chris Helsel, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Goodyear. Guido Bairati, VP Global Sales and Marketing, ergänzt: „Mit DiM250- und COMPACT-Simulatoren auf beiden Seiten des Ozeans steht Goodyear nun an der Spitze der virtuellen Reifenentwicklung.“ Das sei ein bedeutender Wettbewerbsvorteil.

