Goodyear will Kleinserienproduktion von Autoreifen verlagern

Der Autoreifenhersteller Goodyear möchte die Produktion von Kleinserien-Autoreifen aus Colmar-Berg auf andere Goodyear-Werke in Europa verlagern. Rund 100 Mitarbeiter sind betroffen.

Thomas KLEIN Der Autoreifenhersteller Goodyear möchte die Produktion von Kleinserien-Autoreifen aus Colmar-Berg auf andere Goodyear-Werke in Europa verlagern. Das teilten die beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB am Donnerstag mit.

Der Autoreifenhersteller Goodyear möchte offenbar die Produktion von Kleinserien-Autoreifen, die in seiner Low-Volume-Reifenproduktionsanlage (LVTP) in Colmar-Berg hergestellt werden, auf andere Goodyear-Werke in Europa verlagern. Das teilten die beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB am Donnerstag mit.

Ein möglicher Standort wäre auch die andere luxemburgische Niederlassung in Düdelingen. Prototyping und Reifenservice-Aktivitäten, die in Colmar-Berg durchgeführt werden, wären nicht betroffen. Auf Anfrage bestätigte das Unternehmen die Angaben der Gewerkschaften. Man erhoffe sich durch die Verlagerung der Produktion deutliche Kostenersparnis, sagte ein Sprecher des Reifenherstellers: "Dies würde es unserem Unternehmen ermöglichen, die Produktionskosten dieser Reifen erheblich zu senken, die Rentabilität des Portfolios sicherzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit in diesem äußerst herausfordernden Umfeld zu sichern."

Jetzt sollen Gespräche zwischen der Goodyear-Geschäftsleitung und den Gewerkschaften stattfinden, um einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung zu entwickeln, schreiben OGBL und LCGB in ihrer Pressemitteilung. Die Maßnahme würde etwa 100 Mitarbeiter betreffen. Das Unternehmen wolle versuchen, für die betroffenen Arbeitnehmer neue Positionen an den Luxemburger Standorten zu finden, sagte der Unternehmenssprecher.

Aktuell beschäftigt Goodyear über 3400 Mitarbeiter in Luxemburg.



