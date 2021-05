Die beiden Unternehmen errichten zwei große Solarkraftwerke auf den Testanlagen von Goodyear in Colmar-Berg.

Goodyear und Enovos bauen Solarcarport in Luxemburg

(ndp) - Wie Goodyear am Montag mitteilt, arbeitet die Firma mit dem Energieversorger Enovos zusammen, um zwei große Solarkraftwerke auf ihren Testanlagen in Colmar-Berg, zu errichten. Damit soll „saubere Energie für die Luxemburger Bürger geliefert werden“.

Das erste Kraftwerk wird ein Photovoltaik-Carport sein, der aus 1.500 Solarmodulen besteht und einen Parkplatz von rund 4.000 m2 bedeckt. „Mit einer Jahresproduktion von 657.500 kWh wird der Carport der erste in Luxemburg in dieser Größenordnung sein und genug Energie für die Versorgung einer Reihe von Haushalten erzeugen“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Foto: Goodyear

Die Fertigstellung der ersten Station sei für August 2021 geplant, während die Pläne für das zweite Kraftwerk auf das Jahr 2022 ausgerichtet sind.

„Grüne Energie für die luxemburgischen Bürger“

Nach ihrer Fertigstellung sollen beide Stationen jährlich etwa 5 GWh Strom produzieren und „die Kohlenstoffemissionen in den nächsten 20 Jahren um etwa 50.000 Tonnen reduzieren, während sie jährlich mehr als 1.200 Haushalte mit sauberer Energie versorgen“, schreibt Goodyear weiter.

„Dank dieses Projekts werden wir vor Ort grüne und kohlenstofffreie Energie für die luxemburgischen Bürger produzieren“, sagt Xavier Fraipont, Goodyears Vizepräsident für Produktentwicklung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. „Wir freuen uns, die luxemburgische Regierung bei ihrem Ziel der Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien zu unterstützen.“





