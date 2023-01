Die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen dürfte sich vor allem auf dem Markt für Elektroautos positiv auswirken.

Renault - Nissan

Gleichberechtigung bei Allianz in Sicht

Die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen dürfte sich vor allem auf dem Markt für Elektroautos positiv auswirken.

(AFP / jcw)- Renault und Nissan setzen ihre Partnerschaft fort. Die beiden Automobilhersteller einigten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag nach monatelangen Verhandlungen, heißt es aus gut informierten Kreisen. Eine formelle Ankündigung in dieser Hinsicht werde es Ende Januar oder Anfang Februar geben. Die französische und japanische Regierung hatten sich vor Kurzem in Paris über das Thema unterhalten. Frankreich hält eine Beteiligung von 15 Prozent an Renault.

Neu an der Fortsetzung der Allianz ist, dass sie fortan auf Gleichberechtigung beruhen wird. Jedes Unternehmen wird jeweils 15 Prozent der Anteile des anderen halten und auch über die gleichen Stimmenanteile verfügen. Bisher besaß Renault 43,7 Prozent der Anteile von Nissan, was zu erheblichen Spannungen zwischen den beiden Firmen führte.

Einmischung von Frankreich war Nissan nicht genehm

Dies war vor allem nach der Verhaftung des ehemaligen Konzernchefs Carlos Ghosn 2018 in Japan im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Geldern der Fall. Der autoritäre Führungsstil von Ghosn und die Einmischung des französischen Staates in die Geschäfte der beiden Unternehmen - sie plante eine Fusion - sorgte auf japanischer Seite für Unbehagen.

Verkauft Renault Nissan-Anteile? Der Umsatz der Franzosen lag im ersten Quartal 17 Prozent unter dem Wert des Vorjahresquartals - der ehemalige Chef wird per Haftbefehl gesucht.

Im Zuge des neuen Abkommens zwischen den beiden Unternehmen wird sich Nissan auch mit 15 Prozent an Ampere beteiligen. Hierbei handelt es sich um den Elektromobilitätsbereich von Renault, der im zweiten Halbjahr an die Börse gebracht werden soll. Grund für die Entscheidung von Nissan ist das Bestreben der Firma, die Entwicklung des Bereichs Elektroautos voranzutreiben.

In Japan wird davon ausgegangen, dass Nissan bei E-Autos über die besseren Technologien verfügt. Renault hat auf der anderen Seite Zugang zum europäischen Markt und damit zu einer Region, die bei der Elektromobilität gute Zukunftsperspektiven aufzeigt, sagen Analysten.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.