Flughafen Hahn

Gläubiger stimmen für neuen Bieter beim insolventen Airport

Die zwei bisherigen Interessenten für die Übernahme des Flughafens im Hunsrück sind damit vorerst aus dem Rennen.

Hahn (dpa) - Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn haben Gläubiger für einen neuen Bieter votiert. „Wir haben eine weitere Option“, sagte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner am Donnerstag nach einer besonderen Gläubigerversammlung von vier Hahn-Schwestergesellschaften beim Insolvenzgericht Bad Kreuznach. Die Abstimmung hinter verschlossenen Türen sei einstimmig gefallen. Für welches Unternehmen sagte der Jurist nicht.



Die insolvente Betreibergesellschaft Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, an der das Land Hessen noch 17,5 Prozent hält, hat einen eigenen Gläubigerausschuss und benötigt daher keine Gläubigerversammlungen. Dieser Ausschuss muss der neuen Entscheidung noch zustimmen. Erwartet wird, dass er sich zeitnah damit befasst, möglicherweise schon an diesem Freitag (31. März). Plathner sagte mit Blick auf den internationalen Verkaufspoker: „Ich bin sehr zuversichtlich.“ Bei allen Angeboten gehe es um eine Fortführung des Flugbetriebs am Hahn.

Zwei andere Bieter, die Mainzer Immobilien-Firmengruppe Richter und die NR Holding AG des Nürburgrings um den russischen Unternehmer Viktor Charitonin, hatten beide schon einen Kaufvertrag unterzeichnet und die Kaufsumme auf ein Treuhandkonto überwiesen - aber eben noch kein grünes Licht der Gläubiger erhalten. Zudem bekundete der türkische Flughafenbetreiber YDA Interesse. Doch nun hat ein weiterer Bieter die Nase vorn.

