Baugewerbe

Giorgetti und CDCL kündigen Partnerschaft an

Die beiden Bauunternehmen wollen ihr Know-how in der Bausparte bündeln.

(ndp) - Die Bauunternehmen Giorgetti und CDCL (Compagnie de construction luxembourgeoise) haben am Montag eine Partnerschaft angekündigt, um „ihre Entwicklung langfristig zu sichern und gemeinsam in neue Technologien und Nachhaltigkeit zu investieren“.

Ab dem 2. Quartal 2022 wollen die beiden Unternehmen ihr Know-how bündeln, um Synergien zu nutzen, insbesondere beim Einkauf, bei den Produktionsmitteln und bei der Wartung und Verwaltung des umfangreichen Maschinenparks, schreiben die beiden Bauunternehmen in einer Pressemitteilung.

In den kommenden Monaten werde die Giorgetti-Gruppe eine Minderheitsbeteiligung an der Bausparte der CDCL-Gruppe nehmen. Dies soll ermöglichen, den Kunden künftig eine ganze Reihe neuer Technologien und Dienstleistungen wie 3D-Druck, Robotik, Holzbau und nachhaltige Entwicklung anzubieten.

Beide Unternehmen werden weiterhin unabhängig voneinander auf dem luxemburgischen Baumarkt tätig sein. „Von nun an, und vielleicht häufiger als in der Vergangenheit, können große Projekte – über eine 'société momentanée' oder GIE – unter intelligenter Nutzung lokaler und nationaler Ressourcen realisiert werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Partnerschaft, die sich auf die Bautätigkeit konzentriert, werde „die Position der beiden Gruppen stärken“ und gleichzeitig auch die Qualität der Dienstleistungen und die rund 2.000 Arbeitsplätze der Unternehmen sichern.

