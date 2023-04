Mehr als 4.000 Kunden nutzten letztes Jahr einen Kredit der Spuerkeess zum Erwerb von Wohneigentum - dann gab die Nachfrage nach.

Gewinn der Spuerkeess ist leicht zurückgegangen

Marco MENG

(MeM) - Die Spuerkeess hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Bankertrag von 753,9 Millionen Euro abgeschlossen, was einem Anstieg von 16,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 entspricht. Das gab das Institut am Freitag bekannt.



Das Gesamtvermögen von Kunden - Bankeinlagen und Wertpapiere - stieg um 8,8 Prozent auf 94,8 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich für 2022 ein Nettoergebnis von 234,7 Millionen Euro, was 2,1 Millionen Euro (0,9 Prozent) weniger als 2021 sind. Die Bilanzsumme der Spuerkeess summiert sich Ende 2022 auf 56,9 Milliarden Euro, ein Anstieg um 5,8 Prozent. Das spiegele den Ausbau der Aktivitäten in den verschiedenen Kundensegmenten, so die Bank. Der luxemburgische Staat erhält als Eigentümer eine Dividende in Höhe von 60 Millionen Euro.

Kreditnachfrage ging zurück

Wie alle auf dem luxemburgischen Markt tätigen Banken sah sich auch die Spuerkeess ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 mit einem starken Rückgang des Volumens der Kreditanträge konfrontiert, „und zwar sowohl bei Unternehmen als auch bei Retail-Kunden und insbesondere im Bereich der Hypothekenfinanzierung“, teilt die Bank mit. Auf das Jahr 2022 hochgerechnet, stieg zwar der Bestand an Wohnimmobilienkrediten im Laufe des Jahres um weitere 7,7 Prozent.

Viele Investitionsprojekte seien aber wegen Inflation und Konjunktur verschoben oder sogar aufgegeben worden. 4.471 Kunden nutzten letztes Jahr einen Kredit der Spuerkeess zum Erwerb von Wohneigentum. Das Volumen der gewerblichen Finanzierungen stieg im Vergleich zu 2021 um 3,44 Prozent.

Steigende Kosten und Risiken

Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 400,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,2 Prozent entspricht. Zurückzuführen sei dies vor allem auf Investitionen in die Digitalisierung.

Wie die Bank mitteilt, hat sie ihr Kreditrisiko angepasst und legte 45,8 Millionen Euro zurück; 2021 waren es 31,6 Millionen Euro, um gegebenenfalls den Ausfall von Krediten auszugleichen.

Das Geschäft mit Firmenkunden brummt Das Unternehmensfinanzierungsgeschäft läuft derzeit besser als das Private Banking - die Branche will international verstärkt um Kunden werben.

Bei der Unternehmensführung hat die Spuerkeess eine erweiterte Geschäftsleitung eingerichtet, die an strategischen und strukturellen Themen der Bank arbeitet. François Thill, Conseiller de Direction au Ministère de l'Économie, wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Mitglied des Verwaltungsrats von Spuerkeess ernannt.

„Mit dem Vertrauen und der Unterstützung unserer Kunden, Mitarbeiter und unseres Eigentümers“, teilt das Geldhaus mit, „ist die Bank gut gerüstet, um die wirtschaftlichen, technologischen, sozialen, ökologischen und umweltbezogenen Herausforderungen zu meistern, denen sich unser Land in einem von Unsicherheiten und hohen Volatilitäten geprägten Umfeld gegenübersieht.“

Von der Zeitschrift Global Finance wurde die Spuerkeess mit dem „Sustainable Finance 2022 - Country Award“ ausgezeichnet und von der Zeitschrift The Banker zur „Bank of the Year 2022“ gewählt.

