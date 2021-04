Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle mindern den Jahresüberschuss 2020 um 26 Prozent.

Gewinn der Spuerkeess geht wegen Pandemie zurück

Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle mindern den Jahresüberschuss 2020 um 26 Prozent.

Die Spuerkeess spürt die Pandemie. Dennoch kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Für das Geschäftsjahr 2020 weist die Bank am Freitag bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse für letztes Jahr einen Gewinn von 135,4 Millionen Euro aus. Das ist verglichen mit dem Jahresüberschuss von 183,9 Millionen Euro im Vorjahr ein Rückgang von 26,4 Prozent. Grund für den Gewinnrückgang sind vor allem Rückstellungen für erwartete Kreditausfälle infolge der Pandemie.

„Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung“, erklärt Camille Fohl, Verwaltungsrat-Präsident der BCEE.

Wie Bankchefin Françoise Thoma mitteilt, hat die Spuerkeess letztes Jahr insgesamt 4.400 Stundungen der Kreditratenzahlungen gewährt, darunter mehr als 2.000 Zahlungsaufschübe für ihre Geschäftskunden. Um dem gestiegenen Risiko von Kreditausfällen zu begegnen wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 66,8 Millionen Euro vorgenommen.

Der Gewinn ermögliche es der Bank, ihr Eigenkapital zu stärken und für das Jahr 2020 an den Eigentümer Staat 40 Millionen Euro Gewinn auszuschütten, teilt das Institut mit.

Eine zusätzliche Ausschüttung in Höhe von 40 Millionen Euro, die derzeit noch aussteht, ist für das 4. Quartal 2021 geplant, sobald die europäische Aufsichtsbehörde ihre Beschränkungen für Gewinnausschüttungen europäischer systemrelevanter Banken aufgehoben hat. Das Eigenkapital der Spuerkeess erhöhte sich von vier Milliarden Euro zum 31. Dezember 2019 auf 4,3 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2020. Ein Plus von 5,9 Prozent. Die Eigenkapitalquote beträgt 21,4 Prozent.

Stabile Geschäftsentwicklung

Gut lief indes der Bereich Wohnungsbaufinanzierung mit einem Volumen an Wohnungsbaukrediten, das um 7,9 Prozent anstieg. Studienkredite wurden um 6,5 Prozent mehr gewährt. Bei den institutionellen Kunden wie Banken oder Investmentfonds summierte sich das bei der Spuerkeess deponierte Vermögen auf 74,5 Milliarden Euro, darunter Fremdvermögen in Form von Wertpapieren in Höhe von 50,4 Milliarden Euro. Das Vermögen der institutionellen Kunden stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Milliarden EUR, was einem Wachstum von 6,8 Prozent entspricht. Insgesamt stiegen die Bankdepots der Kunden letztes Jahr um 3,6 Prozent.

Die Bankerträge erreichten Ende 2020 die Summe von 595,5 Millionen Euro und sind damit im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 leicht um 1,3 Prozent gesunken.

Die Kosten stiegen um 2,6 Prozent, was auf den strukturellen Anstieg der Personalkosten und die Zunahme der Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte zurückzuführen ist. Hintergrund sind „größere IT-Investitionen“, so die Bank.

