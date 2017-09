(las) - Nach der Unterzeichnung eines neuen Abkommens, das das Ende der Krise in der Stahlkrise besiegelt, bleiben die Gewerkschaften skeptisch. Es ist eine Kompromisslösung: Die Kriseninstrumente der „Cellule de reclassement“ und der „préretraite-solidarité“ werden nach einer Übergangszeit eingestellt.

Im Gegenzug sagte ArcelorMittal zu, während zwei Jahren im Schnitt 30 Millionen jährlich in die Produktionsstandorte zu investieren. Dabei gehe es um die Modernisierung von Anlagen in Belval, Differdingen und Rodange. Der Bau des neuen Hauptsitzes in Kirchberg ist darin nicht inbegriffen.



OGBL-Gewerkschaftssekretär Jean-Claude Bernardini sieht in den Millionen wenig mehr als eine Instandhaltung. Auch die Definition der Krise weicht bei den Gewerkschaften ab. Zwar laufen die Standorte gut, aber potenziell könnten bis zu 500 Jobs in Gefahr sein, meint der LCGB-Gewerkschafter Robert Fornieri.

Die nächsten Verhandlungen stehen ebenfalls an: Der LCGB fordert eine Neuverhandlung des ausgelaufenen Kollektivvertrags. Der OGBL will in den nächsten zwei Monaten eine Entscheidung treffen. ArcelorMittal hat noch keine Pläne für Verhandlungen.