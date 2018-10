In Remich machte am Freitag ein eher ungewöhnliches Schiff an der Kaimauer fest, und der Anlass war nicht minder speziell. Kein Fahrgastschiff, keine Touristen.

Getauft auf den Namen der Morgenröte

Ein Tankschiff der niederländischen Firma Chemgas (Jaegers-Gruppe) war es, das in der Moselortschaft auf den Namen Aurora getauft wurde. Das Schiff wurde zuvor der luxemburgischen Schiffsregisterbehörde vorgelegt zur Besichtigung und Eintragung. Die Aurora fährt also unter luxemburgischer Flagge und trägt den Roten Löwen am Heck.

Wie bei klassischen Schiffstaufen üblich, zerschellte die Flasche am Rumpf. Foto: Chris Karaba

Bei der Aurora handelt es sich um ein Schiff zum Transport von flüssigen Gasen vorwiegend für die chemische Industrie. Der Einsatzbereich sind die westeuropäischen Flüsse, vor allem das Rheinstromgebiet.

Das Tankschiff Aurora bot am Freitag in Remich einen ungewohnten Anblick. Foto: Chris Karaba

"Am Standort Luxemburg bündelt die Firma Chemgas sowie die Jaegers-Gruppe Ihren gesamten Betrieb der Binnentankschiffe (Chemgas Barging sàrl.) mit eigenem Personal", so der Vorsitzende der Geschäftsführung, Gunther Jaegers, gegenüber dem "Luxemburger Wort". "Hierbei handelt es sich um mehr als 300 Menschen an Bord der Schiffe und circa zehn Personen in den luxemburgischen Büros"



Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Gunther Jaegers, war in Remich zugegen. Foto: Chris Karaba