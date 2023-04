Das Öl des Kriegstreibers wird jetzt billig nach Indien verkauft und dort dann für den europäischen Markt raffiniert.

Import auf Umwegen

Getankt wird immer noch Kraftstoff aus Russland

(Bloomberg) - Bereits im Dezember hat die Europäische Union fast alle Rohölimporte aus Russland auf dem Seeweg verboten. Zwei Monate später weitete sie das Verbot auf raffinierte Kraftstoffe aus. Die Vorschriften hinderten Länder wie Indien jedoch nicht daran, billiges russisches Rohöl aufzuschnappen, es in Kraftstoffe wie Diesel umzuwandeln und mit einem Aufschlag nach Europa zurückzuschicken.

Zweischneidiges Schwert für die EU

Das asiatische Land ist auf dem besten Weg, in diesem Monat Europas größter Lieferant von raffinierten Kraftstoffen zu werden, während es gleichzeitig Rekordmengen an russischem Rohöl kauft, so die von Bloomberg zusammengestellten Daten des Analyseunternehmens Kpler. „Russisches Öl findet trotz aller Sanktionen seinen Weg zurück nach Europa, und Indien, das seine Treibstoffexporte in den Westen erhöht, ist ein gutes Beispiel dafür“, sagte Viktor Katona, leitender Rohölanalyst des Unternehmens. „Da Indien so viele russische Ladungen importiert, ist das unvermeidlich.“

Die Entwicklung ist für die EU zweischneidig. Einerseits braucht der Block alternative Dieselquellen, nachdem die direkten Lieferungen aus Russland, dem früheren Hauptlieferanten, abgeschnitten wurden. Andererseits erhöht sich dadurch die Nachfrage nach russischer Ware, was zusätzliche Frachtkosten bedeutet. Außerdem bedeutet dies mehr Wettbewerb für die europäischen Ölraffinerien, die keinen Zugang zu billigem russischen Rohöl haben.

Indische Importe steigen weiter

Den Daten von Kpler zufolge werden die europäischen Importe von raffinierten Kraftstoffen aus Indien auf über 360.000 Barrel pro Tag ansteigen und liegen damit knapp vor denen aus Saudi-Arabien. Laut Kpler zufolge werden die russischen Rohöleinfuhren nach Indien im April voraussichtlich mehr als zwei Millionen Barrel pro Tag betragen, was fast 44 Prozent der gesamten Öleinfuhren des Landes entspricht.

Mehr als die Hälfte der russischen Öllieferungen auf dem Seeweg gingen in die Europäische Union und die G7-Länder, bevor diese ihre Käufe als Reaktion auf den Einmarsch des Landes in der Ukraine Anfang 2022 einschränkten.

