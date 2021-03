Gespräche zwischen Wirtschaftsminister und Liberty Steel laufen

LCGB und OGBL treffen sich mit Minister Franz Fayot, der Unterstützung für den Standort Düdelingen zusagt.

Sanjeev Gupta kämpft um die Rettung seines Firmenimperiums. Nachdem Greensill Capital, sein größter Kreditgeber, insolvent ist und der Bilanzfälschung beschuldigt wird, sucht Gupta andere Banken, die als Financiers für die GFG Alliance und deren Tochterunternehmen einspringen können.

Gupta hatte in den letzten Jahren für mehrere Milliarden Euro Stahl- und Aluminiumwerke auf der ganzen Welt aufgekauft, die von anderen Herstellern wie Tata oder ArcelorMittal aufgegeben wurden, unter anderem die ehemaligen die beiden Werke in Lüttich und in Düdelingen ...