Geschützt rekrutieren

Neue Mitarbeiter rekrutieren nachdem die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Kraft getreten ist, erfordert eine Umstellung seitens der Personalbüros, Headhunter und Rekrutierungsagenturen in ganz Europa. Und auch hier gilt die Devise: So viel wie nötig und so wenig wie möglich.



„Gleich zu Beginn des Rekrutierungsprozesses muss klar sein wer Zugriff auf welche Daten hat“, erklärt die Rechtsanwältin Jackye Elombo, Partnerin in der Kanzlei Wildgen. Diese Entscheidung sollte strikt nach dem Need-to-know-Prinzip getroffen werden.



Zudem muss geklärt werden, wo die Daten gespeichert werden und wer für deren ordnungsgemäße Nutzung verantwortlich ist. „Der Personalchef und all seine Vorgesetzten müssen gemeinsam festlegen zu welchem Zweck und mit welcher Berechtigung Daten gesammelt beziehungsweise genutzt werden“, so die Anwältin.



Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Umgang mit den Daten erlischt auch nicht, wenn ein Unternehmen eine externe Rekrutierungsagentur für die Suche nach neuem Personal engagiert. „Das Unternehmen muss beweisen, dass es sich an die DSGVO hält und dass es alle nötigen Schutzmaßnahmen getroffen hat, für den Umgang mit den Daten, die es von der Agentur erhält“, sagt Jackye Elombo.



Bewerbungen aufbewahren war gestern



Damit eine Firma die Informationen und Daten eines Kandidaten, der sich für eine Stelle bewirbt, überhaupt sichten, zusammentragen und auswerten kann, benötigt sie vorher dessen Einverständnis.



Eine Möglichkeit dies zu gewährleisten ist, gleich in der Stellenanzeige zu verlangen, dass jeder Interessent im Bewerbungsschreiben sein Einverständnis zur Nutzung seiner Daten – im Rahmen des Rekrutierungsprozesses – gibt.



Eine gängige Praxis in vielen Unternehmen ist es Initiativbewerbungen aufzubewahren, um möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen zu können. Mit der neuen Verordnung darf dies ebenfalls nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Kandidaten geschehen.



Die Informationen, die während der Bewerbungsphase über einen Kandidaten gesammelt werden, wie beispielsweise überprüfte Referenzen oder Testergebnisse dürfen nur behalten werden, wenn der Kandidat eingestellt wird. Denn dann gibt es einen legitimen Grund, warum diese Informationen weiterhin aufbewahrt werden.



Daten über Bewerber, die eine Absage bekommen, müssen dagegen nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht werden. Auch Beobachtungen und Notizen, beispielsweise zum Verhalten eines Kandidaten während eines Bewerbungsgesprächs, dürfen nicht gespeichert werden.



Sogenannte schwarze Listen zu führen, auf denen Kandidaten geführt werden, die auch bei einer zukünftigen Bewerbung nicht in Frage kommen, wird demnach zukünftig nicht mehr möglich sein, erklärt Jackye Elombo.