Geraldine Knudson devient CEO de Maison Moderne

Nadia DI PILLO

L'entreprise Maison Moderne, éditeur de Paperjam et Delano, a annoncé jeudi l'arrivée de Geraldine Knudson en tant que nouveau CEO. Mike Koedinger, fondateur et président de la société, assurera l’intérim jusqu’à sa prise de fonction le 14 septembre.

Géraldine Knudson est actuellement directrice du bureau du tourisme de Munich où elle dirige une équipe de 80 personnes depuis 2013. Avant d'occuper ce poste, elle était City Manager de la Ville de Luxembourg entre 2006 et 2012 et Manager dans le service marketing de SES entre 1997 et 2006. Elle a fait des études en histoire du théâtre, histoire de l'art et sociologie à la Freie Universität Berlin.

Dans le même temps, Richard Karacian quittera l'entreprise mi-juillet. Il avait rejoint Maison Moderne en septembre 2017 pour succéder au fondateur et CEO Mike Koedinger. Il était aussi dans le capital de la société en décembre 2017.

