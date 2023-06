Der ehemalige Chef der Paul Wurth Gruppe war bereits Mitglied des Gremiums und ersetzt Thierry Wolter auf einem der Stellvertreter-Posten.

Georges Rassel neuer Vize im Fedil-Verwaltungsrat

(he) - Der Verwaltungsrat des Industrieverbands Fedil hat Georges Rassel zum neuen Vizepräsidenten des Gremiums ernannt. Er löst damit Thierry Wolter ab, der jedoch weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats bleibt. Der Vorstand der Fedil setzt sich somit künftig aus der Präsidentin Michèle Detaille und den Vizepräsidenten Georges Rassel und Jean-Louis Schiltz zusammen.

Georges Rassel als Chef von Paul Wurth abgelöst Gewerkschaften fordern ein Dringlichkeitstreffen mit der Geschäftsleitung des Luxemburger Anlagenbauers. André Schneider wird der Nachfolger von Rassel.

Der ehemalige Chef der Paul Wurth Gruppe rückt damit in einem weiteren Verwaltungsrat an die Gremium-Spitze. Rassel, der schon länger Mitglied der Fedil-Kontrollinstanz ist, war erst vor wenigen Wochen zum nicht-exekutiven unabhängigen Direktor im Verwaltungsrat von ING Luxembourg ernannt worden. Der Bauingenieur und Geschäftsmann hatte 1998 bei Paul Wurth angefangen, wechselte 2011 in das Managementteam des Luxemburger Hochofenbauers und übernahm 2015 schließlich die Position des CEO. Anfang des Jahres ist Rassel von André Schneider als Geschäftsführer abgelöst worden und seitdem auch Mitglied im Verwaltungsrat von Paul Wurth.

