Der Ökonom tritt am ersten März der Geschäftsleitung der Genossenschaftsbank bei.

Ehemaliger Schatzamtschef

Georges Heinrich wechselt zur Banque Raiffeisen

Der Ökonom tritt am ersten März der Geschäftsleitung der Genossenschaftsbank bei.

(jcw) - Georges Heinrich, ehemaliger Direktor des Schatzamts im Finanzministerium, wird zum ersten März dieses Jahres der Geschäftsleitung der Banque Raiffeisen beitreten, heißt es in einem Presseschreiben der Bank. Heinrich stand zwischen 2009 und 2014 an der Spitze des Schatzamts.

Raiffeisen-Kunden werden zu Anlegern 2021 war ein Rekordjahr für den Geschäftsbereich Wertpapiere.

2014 wechselte der studierte Ökonom in die Privatwirtschaft zur Banque de Luxemburg, deren Generalsekretär er 2017 wurde. Heinrich wird zusammen mit dem Präsidenten Yves Biewer und den anderen Vorstandsmitgliedern Jean-Louis Barbier, Eric Peyer und Laurent Zahles die Geschäfte der Genossenschaaftsbank leiten.

Heinrich hat Wirtschaftsstudien in Luxemburg, Namur und Glasgow absolviert. Er hat außerdem eine Doktorarbeit an der Heriot-Watt Universität in Ediburgh geschrieben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.