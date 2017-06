Annemarie Jung, Generalsekretärin der Bankenvereinigung ABBL, wechselt nach nur fünf Monaten zum Techunternehmen Talkwalker - das berichtet Paperjam am Donnerstag.

Seit dem 15. Juni sei Annemarie Jung Teil des Talkwalker-Teams, heißt es weiter. Sie hat den Posten des "Head of Customer Success" übernommen und betreut Kunden und Projekte in Luxemburg und in den USA.

Bei der ABBL betreute sie unter anderem die Bereiche Digital Banking, Fintech und Finanzmärkte.



Den CEO von Talkwalker, Robert Glesener, kennt Annemarie Jung bereits. Beide haben für die Firma TD Direct Investing (eine Tochtergesellschaft von Internaxx) gearbeitet. Glesener war dort bis Juni 2010 Managing Director und Jung übernahm seinen Posten ab Januar 2011.



