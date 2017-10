(miz) - Luxexpo The Box sucht einen neuen Generaldirektor. Die Stelle war bereits am Wochenende in der Zeitung ausgeschrieben.

Die Ursache: Der aktuelle Generaldirektor Jean-Michel Collignon plant, in Rente zu gehen: „Es handelt sich also um einen ganz normalen Nachfolgeprozess”, so Collignon auf Nachfrage des LW. Es gebe auch keine Deadline, bis wann ein Nachfolger gefunden sein muss. „Das wird sich alles in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.”



