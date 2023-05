Der Physiker Thomas Kallstenius hört schon in zwei Wochen beim Forschungsinstitut auf. Ein Nachfolger wird gesucht.

Forschung

Generaldirektor verlässt das LIST

(MeM) - Thomas Kallstenius verlässt das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Wie das Forschungsinstitut am Dienstag mitteilt, will Kallstenius, der seit 2019 Generaldirektor des LIST war, bereits am 1. Juni 2023 „eine neue berufliche Chance ergreifen“.

Unter Kallstenius Leitung hat das Institut „sehr solide wissenschaftliche Ergebnisse erzielt und seine Wirkung und Sichtbarkeit in Luxemburg und darüber hinaus gesteigert“, wie das Institut mitteilt.

Kallstenius werde bis zum 31. Mai 2023 Generaldirektor des LIST bleiben und das Institut bei dem vom Verwaltungsrat geplanten Übergang unterstützen. Der schwedische Physiker war zuvor Direktor des Forschungsprogramms am IMEC im belgischen Löwen, einem der größten Forschungszentren für Nano- und Mikroelektronik in Europa.

Interimslösung gesucht

Der Verwaltungsrat wird einen „amtierenden Generaldirektor des LIST“ als Interimslösung ernennen.

Das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ist eine Forschungs- und Technologieorganisation, die dem Ministerium für Hochschulbildung und Forschung untersteht. Mit seinen 680 Mitarbeitern ist das LIST in den Bereichen Informatik, Materialien, Weltraumressourcen und Umwelt tätig und arbeitet an der gesamten Innovationskette: Grundlagen- und angewandte Forschung, Inkubation und Technologietransfer. Der Gründungsdirektor der Abteilung für Materialforschung und Technologie am LIST, Jens Kreisel, ist am 1. Januar zum Rektor der Luxemburger Universität ernannt worden.

