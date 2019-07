Am 12. und 13. Juli wird Luxemburg die Jahresversammlung der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) erstmals auf europäischem Boden ausrichten.

Geld ist nicht alles

Nadia DI PILLO

Frankreich oder Deutschland, Macron oder Merkel ... geht es um das ganz Große und Ganze in Europa, stehen meist andere im Scheinwerferlicht. Diesmal ist es anders, und das Großherzogtum platzt fast vor Stolz: Am 12. und 13. Juli wird Luxemburg die Jahresversammlung der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) erstmals auf europäischem Boden ausrichten. Nach China, Südkorea und Indien die vierte Adresse für die Jahresversammlung der multilateralen Entwicklungsbank, die im Dezember 2015 aus der Taufe gehoben wurde. Der Geschäftszweck: die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte zur Förderung wirtschaftlicher Entwicklung vor allem in Asien und Afrika. Dass es dabei auch um strategische Interessen geht, wird nicht nur von den Vereinigten Staaten formuliert.



Seit Monaten kann man sich im Finanzministerium, allen voran Pierre Gramegna, vor Begeisterung kaum noch beruhigen – immerhin steht die größte internationale Konferenz ins Haus, die Luxemburg im Finanzbereich je gesehen hat. Mehr als 1 000 Delegierte, Vertreter internationaler Organisationen, dazu die Finanzminister der 97 AIIB-Mitgliedsländer. Und so fiebern der Finanzminister und all jene, die hierzulande ihr Geld mit Geld verdienen, der Gelegenheit entgegen, sich einen noch internationaleren Anstrich geben zu können.



Dass die Fassade der AIIB längst aber auch Risse zeigt, scheint dabei offenbar ausgeblendet zu werden. Denn für Pierre Gramegna steht außer Frage, dass "Luxemburg voll und ganz hinter der Initiative steht". Und er macht keinen Hehl daraus, dass man vor allem an der Finanzierung der Projekte durch die Luxemburger Finanzbranche interessiert ist – Geschäft ist Geschäft. Aber es geht um viel mehr.



Denn bereits drei Jahre nach dem Start der AIIB mehren sich kritische Stimmen. So stellt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung fest, dass die Standards der Bank für Transparenz, Umwelt und Menschenrechte deutlich hinter denen anderer multilateraler Institute zurückfallen. Experten warnen, dass Darlehen an Staaten zu schnell vergeben und so Transparenz, öffentliche Debatte und wirkungsvolle Aufsicht unterlaufen werden. Auch werde den Auswirkungen auf Menschen und Umwelt zu wenig Gewicht gegeben. Es gebe weder einen Beschwerdeweg für Dritte noch ein internes Kontrollsystem, heißt es weiter.



Obendrein gibt es den Vorwurf, dass die AIIB nur nach außen als multilaterale Bank auftritt, der Weg tatsächlich aber von Peking vorgegeben ist. Tatsache ist, dass vor allem Länder mit sowieso schon klammer Kasse durch AIIB-Kredite immer weiter ins Minus geraten. Das Center for Global Development, eine US-amerikanische Denkfabrik, diagnostiziert, dass die hohe Verschuldung zu wirtschaftlicher Abhängigkeit führen wird. Auch Weltbank und internationaler Währungsfonds schlagen bereits hörbar Alarm. Trotzdem will Luxemburg, mithin europäischer Außenposten von 14 chinesischen Banken, ganz vorne mitspielen.



Kein Zweifel: Dabei sein ist immer gut, nur dann lässt sich Einfluss nehmen. Genau das muss jetzt Pierre Gramegna, bei aller Parteinahme für die Luxemburger Finanzbranche, tun. Es reicht nicht, den roten Teppich auszurollen und nach Bedeutung zu streben. Luxemburg, erstes nicht-asiatisches Gründungsmitgliedsland der AIIB, muss dafür sorgen, dass mit Geld aus Luxemburg nichts bezahlt wird, was Menschen und Umwelt unwiderruflich schadet.