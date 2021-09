Ob am Europäischen Gerichtshof, bei der Post oder bei PwC: Das Homeoffice hat sich etabliert. Leidtragende sind die Kantinen.

Gegessen wird zu Hause

In den Kantinen herrscht seit eineinhalb Jahren Flaute

Marlene BREY Ob am Europäischen Gerichtshof, bei der Post oder bei PwC: Das Homeoffice hat sich etabliert. Leidtragende sind die Kantinen.

Rick Hotschnig läuft zwischen Tischen umher und plant einen neuen Auftrag. Er zeichnet eine Welle mit den Armen, schiebt gestikulierend Tische zusammen, er lacht. Hotschnig steht groß und schlank zwischen drei anderen Männern. Man fragt sich, wie einer, der den ganzen Tag von Essen umgeben ist, so schlank sein kann. Wahrscheinlich, weil er so viel Stress hat.

Aufgeben ist nicht sein Ding: Rick Hotschnig kämpft seit eineinhalb Jahren für Caterman. Foto: Claude Piscitelli

Kantinen auf Diät gesetzt

Sein Catering-Unternehmen Caterman betreibt sechs Kantinen in Luxemburg. „Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass sich unser Geschäft dieses oder nächstes Jahr wieder normalisiert“, hatte Hotschnig vor einem Jahr gesagt und es klang so düster, dass man es irgendwie doch für eine Übertreibung halten musste. Doch eine Rentrée später zeigt sich: Der Mann hatte recht.

Kantinen gehören zu jenen Bereichen, die noch immer fest im Griff der Corona-Krise sind. Wer im Homeoffice ist, kann das bloß nicht sehen.

Inzwischen sind zwar alle sechs Kantinen von Caterman geöffnet, die Restriktionen wurden gelockert, auf den Tellern landet wieder warmes Essen – das ist ein großer Unterschied zu den Lunchpaketen aus dem letzten Jahr. Aber der Umsatz hat sich nicht erholt. Verglichen mit 2019 steht da noch immer ein Minus von 40 Prozent beim Mittagsgeschäft.

„Wenn die Leute im Homeoffice sind, dann essen sie nicht bei uns, aber auch nicht im Restaurant in der Stadt“, sagt Hotschnig. „Und einen Tag Homeoffice hat ja mittlerweile fast jeder.“

Fällt einer von fünf Werktagen im Büro weg, entspricht das mindestens einem Fünftel der Einnahmen der Caterer. Aber auch sonst ist wenig los in den Büros im Land. Obgleich: Eine verlässliche neue Normalität gibt es nicht. An vielen Tagen sind die Kantinen so gut wie leer, dann stehen plötzlich wieder zahlreiche Mitarbeiter vor der Essensausgabe.

Jetzt laufen auch noch die Fachkräfte davon

Wenn es weniger Kunden gibt, müssen Unternehmen an anderer Stelle Geld einsparen, doch in der Kantine ist das schwierig. „Ob Sie 300 oder 500 Essen verkaufen, macht für den Personalaufwand keinen Unterschied“, erklärt Hotschnig. „Die Posten müssen immer besetzt sein“. Der Gewinn schmilzt also noch weiter als der Umsatz.

Es gibt noch ein riesen Problem auf dem Markt. Es gibt keine Leute mehr. Rick Hotschnig, Caterman

Bei Caterman gab es keinen Sozialplan, aber es wurden ein Jahr lang keine Mitarbeiter eingestellt. Die Firma hatte vor Corona 580 Angestellte, jetzt sind es noch 473. Nun komme Caterman wieder an den Punkt, an dem Neue eingestellt werden müssten. Nur: „Es gibt noch ein riesen Problem auf dem Markt. Es gibt keine Leute mehr“, sagt Hotschnig.

Rick Hotschnig will neue Leute anstellen. Aber der Markt ist wie leergefegt. Foto: Claude Piscitelli

Nach eineinhalb Jahren haben viele in der Branche aufgehört zu hoffen und sich stattdessen Beschäftigung in anderen Bereichen gesucht. „Man hätte nie gedacht, dass die Branche so einbrechen würde“, sagt Hotschnig.

„Man hat früher immer...“, er stoppt und korrigiert sich, „früher, damit meine ich vor eineinhalb Jahren“. Der Versprecher ist bezeichnend. Corona ist eine Zäsur. „Ob es wieder so wird wie vor zwei Jahren, das weiß keiner. Wenn, dann wird es dauern.“

Einst eine aufstrebende Branche

Früher – also vor Corona – gab es laut der Fédération des Artisans (FDA) in Luxemburg 48 Catering-Unternehmen. Sie belieferten nicht nur Kantinen, sondern richteten auch Betriebsfeiern und private Events aus. Vor der Pandemie lief das Geschäft blendend: Zwischen 2014 und 2019 war die Anzahl der Betriebe um 32 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum hatte sich die Zahl der Beschäftigten um 153 Prozent auf 1 366 Beschäftigte erhöht. Nicht eingerechnet sind Branchenriesen wie Sodexo.

Sie alle sind nun von der Krise betroffen, die mit dem Lockdown begann – und nicht wieder aufhörte. Laut FDA verzeichneten 58 Prozent der Caterer im Mai 2020 ein Minus von 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Laut Hotschnig ist man genau da stehen geblieben. Die BIL bestätigt das. Caterman betreibt die Kantine der Bank.

In vielen anderen Kantinen sieht es ähnlich mager aus. Bei der Post, Luxemburgs größtem Arbeitgeber, kommen heute 30 Prozent weniger Beschäftigte in die Kantine. Das liege an der Telearbeit, teilt das Unternehmen mit. Am Europäischen Gerichtshofes essen sogar 80 Prozent weniger zu Mittag. In der Kantine von PricewaterhouseCoopers (PwC) aßen vor der Pandemie mittags 1.200 Beschäftigte. Jetzt sind es bis zu 350 in der Kantine und bis zu 200 an der Bar. Insgesamt kommen sowieso nur 40 Prozent der Angestellten zurück ins Büro.

Gegessen wird immer

Das Homeoffice führt zu einem Kulturwandel im Arbeitsleben. Gegessen wird schließlich immer. Die Frage ist nur: wo?

Alles ist bereit, aber kaum einer kommt. Foto: Anoul Antony

Caterman gehört zu „de Schnékert“ und ist Teil der Cactus-Gruppe. Supermärkte haben bekanntlich in der Corona-Krise von einer höheren Nachfrage profitiert. Aber dass nun mehr Fertiggerichte und Backwaren verkauft würden, könne nicht ausgleichen, wenn eine Betriebskantine nur noch 500 Essen am Tag statt 1.000 verkaufe, stellt Hotschnig klar.

Dazu komme noch, dass die Preise für Lebensmittel und Verpackungen steigen. Noch haben sie die Preise in den Kantinen nicht erhöht.

Wenn sich der Markt nun als so schwierig erweist und das auch noch dauerhaft, könnten einige Wettbewerber bald aufgeben, die anderen hätten dann unter Umständen wieder bessere Chancen. Aber wer werden die Gewinner sein?

Einer der ganz großen Anbieter ist Sodexo. „Gegen die haben wir keine Chance“, sagt Hotschnig. „Das ist ein Franchise-Konzept, das gut durchdacht ist. Bei uns ist das wirklich noch eine traditionelle Küche“. Aber auch Sodexo dürfte in Bedrängnis geraten sein. So betreibt das Unternehmen unter anderem besagte Kantine von PwC, in der nun 60 Prozent weniger Besucher speisen. Auf Anfrage kommt nur die Antwort, man wolle sich derzeit nicht öffentlich äußern.

Manche können nicht wählen, ob sie zu Hause bleiben

Sind Kantinen also eine Einrichtung von Vorgestern? Nicht ganz. Das zeigt zumindest ein Blick auf die Rentrée in den Schulen und der Uni. Restopolis betreibt 74 Schulkantinen, 52 Cafeterien und sieben Mensen an der Universität. Die 600 Mitarbeiter in den Großküchen sind mit der Rentrée zurückgekehrt, keiner ist in Kurzarbeit und es sind sogar 50 mehr als im letzten Jahr, als die Angst unter den Beschäftigten umging, sie könnten ihren Job verlieren.

Monique Ludovicy hat den Speiseplan revolutioniert: regionale Produkte anstelle von Mangos und Avocados, Gemüse statt Fleisch Foto: Anouk Antony

Der Umsatz ist pandemiebedingt um acht Prozent zurückgegangen. „Aber das können wir verkraften“, sagt Monique Ludovicy, Direktorin von Restopolis. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Wenn Schüler und Studenten in diesen Tagen die Kantinen stürmen, dann bekommt die junge Generation, was sie lange gefordert hat: regionale Produkte anstelle von Mangos und Avocados, Gemüse statt Fleisch. „Wir haben die Pause genutzt“, sagt Ludovicy.

Auch Hotschnig hat die Zeit genutzt, um seinen Betrieb umzubauen: Abläufe wurden optimiert, neue Kunden gesucht. Am besten wären wohl jene, bei denen noch Anwesenheitspflicht herrscht.

