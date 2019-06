Gefälschte Waren verursachen laut eines Berichts des Amtes der EU für geistiges Eigentum einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 56 Milliarden Euro in der EU - darunter 71 Millionen Euro in Luxemburg.

Gefälschte Ware: 71 Millionen Euro Verluste für Luxemburg

Mara BILO

Ob Parfumflakon, Handtasche oder Halskette – wenn es sich bei diesen Produkten um Fälschungen handelt, belaufen sich die Verluste für die Original-Hersteller auf mehrere Milliarden Euro. Jedes Jahr gehen in der ganzen Europäischen Union (EU) knapp 56 Milliarden Euro Einnahmen verloren, davon 71 Millionen Euro in Luxemburg. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichen Bericht des Amtes der EU für geistiges Eigentum („European Union Intellectual Property Office“, kurz: EUIPO) hervor.

Das EUIPO mit Sitz in Alicante hat die wirtschaftlichen Folgen von Fälschungen in elf Wirtschaftszweigen untersucht, von denen bekannt ist, dass sie oft Gegenstand von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums sind. Darunter zählen Kosmetika und Körperpflegeprodukte, Bekleidung, Schuhe und Accessoires, Lederwaren und Reiseartikel.

In der ganzen EU schätzt das EUIPO, dass die Einnahmeverluste aufgrund von Fälschungen rund 7,4 Prozent des Gesamtumsatzes der betroffenen Wirtschaftszweige ausmachen; in Luxemburg sind es 6,2 Prozent. Umgerechnet auf den EU-Bürger belaufen sich die Verluste durchschnittlich auf 110 Euro je Einwohner, hierzulande sind es 123 Euro.

Darüber hinaus rechnet das EUIPO mit europaweit fast 468 000 verlorenen Arbeitsstellen, in Luxemburg sollen 354 Jobs betroffen sein.

Bekleidung, Kosmetika und Weine

Im Großherzogtum sind besonders die Bereiche Bekleidung (35 Millionen Euro), Kosmetika (15 Millionen Euro), Spirituosen und Weine (sechs Millionen Euro), Medikamente (vier Millionen Euro) und Handtaschen (drei Millionen Euro) im Visier der Fälscher.