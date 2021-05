Das AutoOccasiounsFestival ging am Sonntag zu Ende. Die Fedamo zieht Bilanz.

Gebrauchtwagenmarkt wächst von Jahr zu Jahr

(ndp) - Am Sonntag ging die 9. Ausgabe des AutoOccasiounsFestivals in den 87 teilnehmenden Autohäusern im ganzen Land zu Ende. „Die Besucherzahl war zufriedenstellend, besonders während des langen Wochenendes, auch wenn die Wetterbedingungen nicht günstig waren“, schreibt die Fedamo (Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité) am Montag.

Die Besucherzahl würde das Interesse der Kunden an Gebrauchtwagen bestätigen. „Gebrauchtwagen sind zu einer wichtigen, unumgänglichen Säule des Automarktes geworden“, so der Verband. Der Markt würde von Jahr zu Jahr wachsen und sich stabiler verhalten als der Markt für Neufahrzeuge, gerade in Krisenzeiten.

„Unsere Mitglieder stellen fest, dass einerseits der Erstkontakt mit dem Kunden zunehmend digital erfolgt, andererseits will der Kunde aber immer noch eine Probefahrt machen“, schreibt die Fedamo. Jedes Autohaus sei daher aufgefordert, sich auf die Digitalisierung einzustellen, um die Kommunikation mit dem Kunden zu verbessern, ohne dabei die Notwendigkeit der physischen Produkt-Präsentation zu vergessen.

