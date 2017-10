(las) - Mit knapp zehn Forschern will der italienische Konzern Guala Closures in Foetz den Flaschenverschluss der Zukunft entwickeln. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei den Aluminiumverschlüssen von Wasserflaschen. In weltweit 26 Fabriken stellt das Unternehmen ebenfalls Flaschenverschlüsse für Wein, Spirituosen und Olivenöl her.

GCL Holdings ist die Muttergesellschaft des italienischen Konzerns und hat seinen Sitz seit zwei Jahren in Kirchberg. Mit Wirtschaftsminister Etienne Schneider und Finanzminister Pierre Gramegna nehmen gleich zwei Regierungsmitglieder am 24. Oktober an der Eröffnung des Labors in Foetz teil.

"Smarte" Verschlüsse



Das Ziel der Forschung ist der "smarte" Verschluss: "In Zukunft kann der Verbraucher sein Smartphone auf den Verschluss legen und bekommt Infos zu Inhalt, sei es zum Marketing oder Sicherheitshinweise", so der Marketingdirektor.

Die Kunden des Unternehmens legen Wert darauf, dass die Flaschen fälschungssicher sind, etwa im Fall von hochpreisigem Whisky. Die neue Technologie soll deshalb auch erlauben, den Weg einer Flasche genau nachzuverfolgen.

GCL Technologies will mit dem Forschungsinstitut List und der Universität Luxemburg zusammenarbeiten. Es soll der einzige Forschungsstandort werden, wo das Unternehmen an neuen Technologien arbeitet.

GCL Holdoings besitzt 100 aktive Patente und gab vergangenes Jahr 1,2 Millionen Euro für F0rschung- und Entwicklung aus. Ob das Budget künftig höher oder geringer ausfalle, wollte das Unternehmen nicht kommentieren.



"Keine steuerlichen Gründe"



"Wir wollen mit einer operationalen Aktivität in Luxemburg präsent sein und uns im Land verankern", erklärt der Marketingdirektor Frédéric de Vanssay den Schritt. Die Produktionsorte liegen nahe an den Orte, wo Weine und Spirituosen hergestellt werden: In Schottland für Whisky-Flaschen, in Neuseeland für Wein und Mexiko für Tequila. Die Forschung sei deshalb die beste Lösung, um die Präsenz in Luxemburg auszubauen.

Der Entschluss habe keine steuerlichen Gründe, meint der Marketingdirektor auf Nachfrage. Allerdings führt die GCL Holdings von Luxemburg aus umfangreiche Finanzierungs- und Übernahmeaktivitäten durch. Aufgrund strengerer internationaler Regeln benötigen Konzerne heute mehr "Substanz" in Luxemburg, um weiter von steuerlichen Vorteilen profitieren zu können.