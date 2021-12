Der Horesca-Verband übt scharfe Kritik an der Regierung. Eine unzureichende Kommunikationspoltik schüre die Unsicherheit in den Betrieben.

Corona-Maßnahmen

Gastwirte fordern klare Ansagen von der Regierung

Die Hoteliers und Gastronomen des Landes leiden weiterhin unter der Pandemie. Der Horesca-Verband schreibt in einer am Freitag veröffentlichen Stellungnahme, dass man die neuen Maßnahmen der Regierung zwar begrüße, da die Betriebe der Branche dadurch mit Einschränkungen geöffnet bleiben können. Die Art und Weise der Kommunikation habe jedoch bei den Betreibern und der Öffentlichkeit zu vielen Unsicherheiten geführt, so die Pressemitteilung. „Leider verwechseln Kunden und Unternehmen die Ankündigung der Regierung mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften, was zu Missverständnissen führt”, schreibt der Verband. “Viele für Ende des Jahres geplante Veranstaltungen wurden abgesagt, und das Sekretariat unseres Verbandes wird überschwemmt mit Appellen von Leuten, die wissen wollen, wann die Maßnahmen greifen.”

Die Horesca fordert daher die Ankündigung konkreter Termine für die Anwendung der neuen Vorschriften. Das derzeitige Klima der Unsicherheit werde auch dadurch angeheizt, dass die Behörden nur langsam ankündigen, welche Beihilfen Unternehmen in Schwierigkeiten gewährt würden. „Wird die Hilfe über den 31. Dezember 2021 hinaus fortgesetzt? Und wenn ja, in welchem Umfang? Können Unternehmen im nächsten Jahr noch Kurzarbeit nutzen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?”, so der Verband. “Im Moment scheint noch nichts entschieden zu sein und Wirtschaftsführer stehen im Nebel, der keine Planung für die nächsten Wochen zulässt.”

