Gastronomen protestieren am 2. April

Nadia DI PILLO Gastronomen und Wirte geben sich mit der Teileröffnung des Horeca-Sektors nicht zufrieden. Sie wollen am 2. April auf der Place d'Armes protestieren.

Gastronomen und Wirte dürfen ab 7. April zumindest im Außenbereich wieder Gäste bewirten. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch an. Doch die Teileröffnung des Horeca-Sektors stellt viele Unternehmer nicht zufrieden. „Wir werden am 2. April auf der Place d'Armes eine große Protestaktion organisieren, um eine komplette Wiedereröffnung zu fordern“, sagt Manu, Inhaber des Restaurants L'ôdas in Martelange und einer der Organisatoren der Protestaktion.

„Für uns stellt die Eröffnung der Terrassen nicht wirklich eine Verbesserung dar. Wir wissen nicht mal, ob das Wetter mitspielen wird, ob die Kunden kommen werden. Es gibt zu viele Unsicherheiten. Wir fordern daher eine Perspektive für die komplette Wiedereröffnung.“



„Das ist Augenwischerei“

Die Eröffnung der Terrassen findet er „völlig absurd und sinnlos“ in dem Sinne, dass „nicht mehr als zwei Personen pro Tisch, die nicht zum Haushalt gehören, erlaubt sind“. Für Restaurants mit kleinen Terrassen sei das „nicht wirklich interessant.“ Was ihn vor allem ärgert: „Wenn wir die Terrassen öffnen, verlieren wir die Unterstützung und bekommen nicht mehr alle Beihilfen. Mit den Terrassen allein ist das Geschäft nicht rentabel, wir verlieren das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter, die zurück zur Arbeit kommen und müssen alle Kosten übernehmen. Das ist alles nur Augenwischerei, um das Hotel- und Gaststättengewerbe ein wenig zu beruhigen.“

Die Protestaktion findet am 2. April ab 16 Uhr statt.

