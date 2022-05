Die sieben großen Industrienationen bekennen sich dazu, die Stromgewinnung aus Kohle zu beenden.

Dekarbonisierte Stromversorgung

G7-Staaten bekennen sich gemeinsam zum Kohleausstieg

(kna) - Die G7-Staaten haben sich erstmals auf den Kohleausstieg als gemeinsames Ziel geeinigt. Zudem haben sich die sieben führenden Industrieländer verpflichtet, dass der Stromsektor bis 2035 überwiegend dekarbonisiert werden soll, wie der deutsche Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag zum Abschluss des G7-Treffens der Umwelt-, Energie- und Klimaminister in Berlin betonte. Erstmals hätten die reichen Länder sich zudem verständigt, 100 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen in ärmeren Ländern zur Verfügung zu stellen sowie bis 2025 fossile Subventionen - also die Förderung von klimaschädlichen Maßnahmen - zu beenden.

Die Ressortchefs von USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland hatten seit Mittwoch in Berlin über gemeinsame Maßnahmen für den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz beraten.

Habeck betonte, dass es immer schwieriger werde, beim Klimaschutz das 1,5 Grad-Ziel zu halten. „Wir müssen jetzt energisch handeln“, sagte Habeck. Nötig seien kurzfristig deutliche Maßnahmen gegen die Erderwärmung einzuleiten, um etwa 2040 überhaupt noch Handlungsspielräume zu haben.

Verbesserungsbedarf siehe er insbesondere auch in Deutschland bei der Dekarbonisierung im Verkehrssektor. „Wir werden die Klimaschutzziele nicht hinbekommen, wenn wir nicht eine strukturelle Änderung in der Mobilität hinbekommen.“

Die G7-Staaten sind für den größten Teil des weltweiten Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Daher sei ein ganz grundlegend nachhaltiges Wirtschaften der Staaten wichtig.

