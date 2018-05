FundRock übernimmt SEB Fund Services

Die in Luxemburg tätige Fondsmanagementfirma FundRock (früher RBS Luxemburg) kauft die "Third Party Management"-Firma SEB Fund Services.

Maxime GILLEN Die in Luxemburg tätige Fondsmanagementfirma FundRock (früher RBS Luxemburg) kauft die "Third Party Management"-Firma SEB Fund Services.

FundRock Management Company S.A. hat mit der Skandinaviska Enskilda Banken AB einen Aktienkaufvertrag über den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft SEB Fund Services S.A. in Luxemburg unterzeichnet.



SEB Fund Services bietet Vermögensverwaltern aus Nordeuropa, die Fonds in Luxemburg betreiben, Dienstleistungen zur Fondsleitung.



Sofern die CSSF die Genehmigung dazu erteilt, wird FundRock das komplette Unternehmen, samt seiner 20 Mitarbeiter, übernehmen. Das Abkommen soll innerhalb der kommenden zwei bis drei Monate zu unterzeichnet werden.



"Dieser Schritt ist Teil unseres Fünf-Jahres-Plans und bietet eine gute Basis, um unser Ziel zu erreichen, Marktführer im Bereich des unabhängigen Fondsmanagement in Europa mit einem kompletten EU-weiten Angebot in den drei größten Fondszentren (Großbritannien, Irland und Luxemburg) zu werden", erklärt der Geschäftsführer der FundRock-Gruppe, Revel Wood.



Die FundRock-Gruppe, früher bekannt als RBS Luxembourg S.A., wurde 2004 gegründet und verwaltet derzeit mehr als 300 Fonds, die in Luxemburg, Großbritannien und Irland angesiedelt sind. 2015 wurde RBS Luxemburg an BlackFin Capital Partners verkauft und wurde zu FundRock. Mit der Übernahme von SEB Fund Services steigt der Wert an verwaltetem Vermögen von 45 auf 35 Milliarden Euro. Derzeit beschäftigt die FundRock-Gruppe 90 Mitarbeiter.