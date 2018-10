„Für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz“

In einer Woche wird gewählt. Was wünscht sich die luxemburgische Finanzindustrie von der Politik? Ein Gespräch mit Guy Hoffmann, Präsident der ABBL.

In einer Woche wird gewählt. Was wünscht sich die luxemburgische Finanzindustrie von der Politik? Ein Gespräch mit Guy Hoffmann, Präsident der Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL).

Guy Hoffmann, nehmen wir an, Sie könnten der aktuellen Regierung ein Zeugnis ausstellen für das Fach Banken- und Finanzplatz. Welche Note würden Sie geben?

Es ist nicht die Aufgabe eines wirtschaftlichen Interessenverbands, der Regierung ein Zeugnis auszustellen ...