(miz) - Die französische Investitionsgesellschaft HLD, die auch einen Sitz in Luxemburg hat, hat den französischen Baugerätevermieter Kiloutou aufgekauft. Wie es am Montag in einem Presseschreiben hieß, hat die Beteiligungsgesellschaft 1,5 Milliarden Euro in die Übernahme investiert.



Kiloutou ist Frankreichs zweitgrößter Vermieter von Bau- und Handwerksgeräten. HLD will künftig 500 Millionen Euro in die Firma investieren. So soll sich das französische Unternehmen auch auf internationaler Ebene entwickeln können.



HLD Europe ist ein Ableger des französischen Fonds HLD. Die Gesellschaft gehört zu großen Teilen der Familie Dentressangle, gegründet wurde sie von Jean-Bernard Lafonta, Jean-Philippe Hecketsweiler und Philippe Donnet.

