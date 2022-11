Fünf Menschen starben, nachdem in einer Kohlemine von ArcelorMittal in Kasachstan Methangas ausgetreten war.

Kasachstan

Fünf Tote nach Unfall in Kohlemine von ArcelorMittal

Fünf Menschen starben, nachdem in einer Kohlemine von ArcelorMittal in Kasachstan Methangas ausgetreten war.

(AFP/ Reuters/ ThK) – Fünf Menschen starben und vier weitere wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem am Donnerstag in einer Kohlemine von ArcelorMittal in Kasachstan Methangas ausgetreten war. Das geht aus einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters hervor.

„Am 3. November führte in Schachtinsk in der zu ArcelorMittal gehörenden Lenin-Mine eine plötzliche Freisetzung von Gas beim Bohren eines Entwässerungsbrunnens zum Tod von fünf Arbeitern“, sagte der Sprecher des Ministeriums für Notsituationen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Laut AFP wurden „vier Personen ins Krankenhaus eingeliefert und 106 evakuiert“. Die Mine liegt in der Region Karaganda, rund fünfzig Kilometer von der gleichnamigen Hauptstadt des rohstoffreichen Industriezentrums entfernt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen „Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften bei Bergbau- oder Bauarbeiten“ wurde von einer Regierungskommission eröffnet.

ArcelorMittal investiert 25 Millionen in Nukleartechnikfirma Im Rahmen seines Innovationsfonds steckt der Stahlhersteller 25 Millionen Dollar in das von Bill Gates mitgegründete US-Unternehmen TerraPower.

Kasachstan, ehemalige Sowjetrepublik und größte Volkswirtschaft Zentralasiens, ist reich an Öl und Gas, aber auch von Uran, Mangan, Eisen, Chrom und Kohle. Minenunfälle sind in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion aufgrund sowohl baufälliger Anlagen als auch lascher Sicherheitsvorkehrungen recht häufig.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.