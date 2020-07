An der Spitze der Post gibt es seit Mittwoch einige Neuerungen.

Führungswechsel bei der Post

(SC) - Nachdem die ehemalige Direktorin von Post Finance, Valérie Ballouhey-Dauphin, ihr Amt niedergelegt hat, gibt es an der Führungsspitze der Post einige Neuerungen. Ab dem 1. Juli tritt Gabriel de La Bourdonnaye dem Exekutivkomitee bei und übernimmt den Direktionsposten POST Finance et Juridique.

Valérie Ballouhey-Dauphin war außerdem Beauftragte für die soziale Verantwortung des Unternehmens - die Leitung dieses Bereichs wird künftig Isabelle Faber, "Brand & Communication"-Direktorin, übernehmen.

Gabriel de La Bourdonnaye hat an der Université Panthéon-Sorbonne in Frankreich und an der ESSEC Business School studiert, bevor er seine Karriere als Anwalt bei Allen & Overy begann. 2013 kam er als Leiter der Rechtsabteilung zur Post.

