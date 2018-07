Beim Austausch zwischen Premier Xavier Bettel und seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee Nak-yeon am Montag in Seoul war die aktuelle politische Entspannung zwischen dem Süden und dem Norden der geteilten Halbinsel ein wesentlicher Punkt.

Friedensbemühungen, Space mining, GovSat

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in seinem Amtssitz lobte Lee Nak-yeon die „Weisheit“ seines Besuchers aus Luxemburg. Xavier Bettel betonte, es sei ein Fehler, Südkorea in die aktuellen Verhandlungen zum Abbau der Atomwaffen nicht mit einzuschließen. Südkorea gehöre mit an den Verhandlungstisch, genauso wie die USA und Nordkorea.

Südkoreas Regierungschefs Lee Nak-yeon empfing die Gäste aus Luxemburg zum Dinner in seiner Residenz. Foto: SIP

Luxemburg unterstütze die Friedensbemühungen, erklärte Bettel, es sei aber an der Europäischen Union als Ganzes, eine klare Position zu beziehen. Eine Lösung müsse im Dialog gefunden werden. Bettel, der einer Einladung des südkoreanischen Regierungschefs nachgekommen war, lud diesen im Gegenzug zu einer offiziellen Visite nach Luxemburg ein.

Besichtigung des Seoul Startup Hub: Xavier im Gespräch mit den Jungunternehmern von Bagspace. Foto: SIP

Mit Lee konnte er einige Wirtschaftsthemen erörtern, etwa dem Vorhaben Bergbau auf Asteroiden zu betreiben. Luxemburg kommt in dem Bereich eine Pionierrolle zu. Auch die gemeinsame Nutzung des Regierunsatelliten GovSat, sowie die Arbeitsmöglichkeiten südkoreanischer Programmierer in Luxemburg waren Teil des Gesprächs.



Lee Nak-yeon ist seit Mai 2017 Premierminister der Republik. Lee, der bis 2000 als Journalist tätig war, und fließend japanisch spricht, gehört der sozialliberalen Minju-Partei an.