Die Luxemburger Börse und UN Women wollen die Finanzierung der Gleichstellung fördern. Die Großherzogin unterstützt das Ziel.

Gender Finance

Frauen Zugang zu Bildung und Finanzierung ermöglichen

(mab) - Die Luxemburger Börse (LuxSE) und die Organisation der Vereinten Nationen für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau (UN Women) haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit zu verstärken und gemeinsame Initiativen zur Förderung der Finanzierung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau zu fördern. Die Zusammenarbeit wurde am Donnerstag bei einer Unterzeichnungszeremonie an der Börse in Anwesenheit der Großherzogin Maria Teresa, der luxemburgischen Finanzministerin Yuriko Backes und des Wirtschaftsministers Franz Fayot, bekannt gegeben.

Investitionen in die Gleichstellung

Die Absichtserklärung legt eine Agenda für die gemeinsame Arbeit fest, um geschlechtsspezifische Investitionen zu fördern. Das übergeordnete Ziel dieser Bemühungen ist es, Geld zu mobilisieren, um einen sinnvollen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu leisten, insbesondere zu SDG 5, „Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle aller Frauen und Mädchen“.

Die Geschäftsführerin der LuxSE, Julie Becker, erklärte: „In vielen Teilen der Welt sind Frauen immer noch von wirtschaftlichen Aktivitäten und Finanzdienstleistungen ausgeschlossen. Wenn wir die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Weltwirtschaft verringern wollen, müssen wir dafür sorgen, dass Frauen Zugang zu Bildung, Chancen und Finanzierung haben. Deshalb sind Gender Finance und Gender Lens Investing so wichtig“.

