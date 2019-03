Auch wenn in Luxemburg Frau und Mann auf dem Papier gleichberechtigt sind, ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen in der Geschäftswelt mit mageren 15 Prozent im Großherzogtum besonders niedrig.

Frauen in Führungspositionen sind in Luxemburg unterrepräsentiert

Mara BILO Auch wenn in Luxemburg Frau und Mann auf dem Papier gleichberechtigt sind, ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen in der Geschäftswelt mit mageren 15 Prozent im Großherzogtum besonders niedrig.

Das Großherzogtum gilt bei der Geschlechtergleichstellung als Musterschüler: Luxemburg gehört neben Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Schweden zu dem kleinen Kreis der sechs Länder, in denen Frauen und Männer über dieselben Rechte verfügen – das zeigen jedenfalls Ergebnisse einer aktuellen Studie der Weltbank.

Doch was in den Gesellschaften mittlerweile im Alltag gilt, findet sich nicht zwingend in der Berufswelt wieder – zwischen gesetzlichem Anspruch und Praxis klafft eine große Lücke. Beispiel Luxemburg: Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat zufolge schneidet das Großherzogtum in diesem Zusammenhang tatsächlich deutlich schlechter ab. Denn auch wenn Frau und Mann auf dem Papier gleichberechtigt sind, ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen in der Geschäftswelt mit mageren 15 Prozent in Luxemburg besonders niedrig. Schlimmer noch: Im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten gehört Luxemburg damit zu den Schlusslichtern und belegt den letzten Platz. In der EU ist Lettland das einzige Land, in dem Führungskräfte überwiegend Frauen sind (56 Prozent).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich die erhobenen Daten auf die Wohnbevölkerung und damit auf den Wohnsitz der Erwerbstätigen beziehen, und nicht auf das Land, in dem diese Menschen beschäftigt sind, wie Eurostat erklärt. „Die sich dadurch ergebende Differenz kann in Ländern mit großen grenzüberschreitenden Pendlerströmen erheblich sein.“

Insgesamt arbeiten in der EU etwa 9,4 Millionen Menschen in Führungspositionen – davon sind sechs Millionen Männer (64 Prozent) und 3,4 Millionen Frauen (36 Prozent). Damit ist etwa jede dritte Führungskraft eine Frau – ein Anteil, der seit dem Jahr 2012 konstant ist.

Die Zahlen des europäischen Statistikamtes zeigen auch, dass im vergangenen Jahr Frauen 27 Prozent, also etwas mehr als ein Viertel, der Vorstandsmitglieder bei in der EU börsennotierten Unternehmen stellten. „Obwohl in der EU etwa die Hälfte aller Erwerbstätigen weiblich ist, sind Frauen in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert“, beschreibt Eurostat die Situation.

Generell im Nachteil sind weibliche Erwerbstätige, wenn es um die Gehälter geht. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Gehälter von Frauen insgesamt um 16 Prozent niedriger sind als die der Männer.



Start-ups: Noch immer viel zu wenige Frauen (ndp) - Die Start-up-Welt ist eine Männerdomäne. Genaue Zahlen, wie viele Start-ups in Luxemburg von Frauen gegründet werden, gibt es nicht. „Derzeit gibt es nicht einmal Daten über die gesamte Zahl von Start-ups und Gründern in Luxemburg. Die neu gegründete Fédération luxembourgeoise des startups (FLSU) hat erst damit begonnen, diese Daten zusammenzustellen. Sicher aber ist, dass die Frauen generell in den luxemburgischen Start-ups nach wie vor unterpräsentiert sind“, bedauert Elodie Trojanowski, CEO und Co-founder von Luxfactory. Und sie nennt ein Beispiel: „Bei der jüngsten Veranstaltung Pitch your Startup hat eine einzige Frau ihr Start-up der Jury vorgestellt. Alle anderen 15 Bewerber, die ihre Business-Idee auf den Weg bringen wollen, waren Männer.“ Insgesamt sei die Situation in der internationalen Start-up-Szene für Frauen jedoch besser als vor einigen Jahren. „Man sieht etwa, dass sich immer mehr Frauen auch für künstliche Intelligenz begeistern“, so Trojanowski. Und das ist in ihren Augen auch richtig so, denn: „Frauen können in der Start-up-Szene einen großen Beitrag leisten. Für ein erfolgreiches Unternehmen ist es besser, die Diversity-Karte auszuspielen. Komplementarität der Profile zeigt Investoren und Kunden eine zusätzliche Dimension der Anpassungsfähigkeit und damit in der Gewinnung neuer Kunden. Internationalität, Intergenerationalität oder Geschlechterdiversität sind ein echter Mehrwert, um Märkte zu besser zu verstehen und eine starke Position einzunehmen“, betont Luxfactory-Chefin Elodie Trojanowski.