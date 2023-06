Mehr als 500 Wissenschaftler haben einen entsprechenden Aufruf unterzeichnet. Sie weisen auf die extremen Folgen für die Umwelt hin.

Kernkraft

Französische Forscher warnen vor neuem Atomprogramm

(AFP) - Mehr als 500 Akademiker und Wissenschaftler aus Frankreich haben einen Aufruf zur „Ablehnung jedes neuen Atomprogramms“ unterzeichnet, in dem sie vor den Gefahren dieser Energie warnen und ihre Eignung zur Begrenzung des Klimawandels infrage stellen. Der Aufruf, der von dem Umweltmedium Reporterre veröffentlicht wurde, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung beschlossen hat, die Industrie wiederzubeleben und in den nächsten Jahren sechs sogenannte EPR2-Reaktoren der neuen Generation zu bauen, mit einer Option auf acht weitere.

Enorm hoher Wasserverbrauch

„Die Verknappung von Süßwasser und die Verringerung der Fließgeschwindigkeit der Flüsse (...), ebenso wie die Gefahr der Überflutung von Küstengebieten aufgrund des steigenden Meeresspiegels und der Zunahme extremer Wetterereignisse werden den Betrieb von Atomanlagen sehr problematisch machen“, heißt es in dem Aufruf.

Die Kühlung von Kernkraftwerken ist in Frankreich die drittgrößte wasserverbrauchende Aktivität (zwölf Prozent), nach der Landwirtschaft und dem Trinkwasserverbrauch, wie aus Daten des Ministeriums für den ökologischen Übergang hervorgeht. Darüber hinaus „auf neue Reaktoren zu setzen, von denen der erste bestenfalls 2037 in Betrieb genommen wird, wird keinesfalls ermöglichen, unsere Treibhausgasemissionen schon heute drastisch zu reduzieren, wie es die klimatische Dringlichkeit erfordert“, betont der Text und greift damit ein Argument auf, das häufig von Atomkraftverächtern vorgebracht wird. Im Gegensatz dazu sehen die Befürworter der Kernenergie darin ein Mittel, die Energiesouveränität des Landes zu wahren und gleichzeitig den Verbrauch fossiler Energien und damit auch die CO₂-Emissionen, die das Klima erwärmen, zu senken.

Ähnlicher Aufruf bereits vor fast 50 Jahren

Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören aktive und emeritierte Forscher und Wissenschaftler aus den Bereichen Kernphysik, Agrarwissenschaften, Mathematik oder Geisteswissenschaften, wie etwa Jacques Testart, der wissenschaftliche Vater des ersten französischen Retortenbabys, oder die Wirtschaftswissenschaftlerin Geniève Azam, aber auch zwei ehemalige führende Vertreter der politischen Ökologie wie Noël Mamère und Yves Cochet.

Historische Grundlage des Aufrufs ist der „Appell der 400“, einem von 400 Wissenschaftlern im Februar 1975 in der Zeitung Le Monde unterzeichneten Beitrag, in dem die Bevölkerung aufgefordert wurde, die Einrichtung von Atomkraftwerken angesichts der damals noch unbekannten Risiken und Folgen abzulehnen.

Abgesehen von den nuklearen Unfällen, die sich seitdem weltweit ereignet haben (Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima), warnen die Unterzeichner auch vor der Frage der Abfälle, einer Problematik, die durch den Rückbau und die Entgiftung der Kraftwerke am Ende ihrer Lebensdauer „verschärft“ werden wird. Schließlich betonen die Autoren, dass Atomstrom „untrennbar mit einem auf Produktivismus und Verschwendung basierenden Wirtschaftsmodell verbunden ist, das vorrangig überdacht werden muss“.

