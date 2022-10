NGOs kritisieren die Unterstützung eines großen und aufgrund seiner Praktiken äußerst umstrittenen Lebensmittelkonzerns.

Wirtschaft 2 Min.

Vorwurf gegen BNP Paribas

Französische Bank soll die Abholzung von Wäldern in Brasilien finanzieren

NGOs kritisieren die Unterstützung eines großen und aufgrund seiner Praktiken äußerst umstrittenen Lebensmittelkonzerns.

(AFP) – Die französische Bank BNP Paribas wurde von NGOs aufgefordert, ihre finanzielle Unterstützung für einen brasilianischen Lebensmittelriesen einzustellen, dem sie vorwerfen, zur Entwaldung, Aneignung indigener Gebiete und Zwangsarbeit beizutragen, wie sie am Montag bekannt gaben.

Gesetz verlangt Sorgfaltspflicht

„Die brasilianische Organisation Comissão Pastoral da Terra (CPT) und die französische Organisation Notre Affaire À Tous (NAAT), die von der nordamerikanischen NGO Rainforest Action Network unterstützt werden, haben die französische Bank BNP Paribas wegen ihrer finanziellen Unterstützung von Marfrig, dem zweitgrößten Fleischverpackungsunternehmen Brasiliens, abgemahnt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Abgeordnete fordern strenge Regeln gegen Waren, die zur Entwaldung beitragen Das EU-Parlament will konsequent gegen die weltweite Entwaldung vorgehen. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten überzeugt werden …

Diese Abmahnung, die erste, die sich gegen eine Bank richtet, ist die Voraussetzung für eine mögliche Klage der NGOs. Seit 2017 schreibt das französische Gesetz über die „Sorgfaltspflicht“ vor, dass große Unternehmen wirksame Maßnahmen ergreifen müssen, um Menschenrechts- und Umweltverletzungen in ihrer gesamten Lieferkette zu verhindern. Nach dem Gesetz haben die gemahnten Unternehmen drei Monate Zeit, um ihren Verpflichtungen nachzukommen und eventuell einen Dialog mit NGOs zu führen. Letztere können dann eine Vorladung vor dem Pariser Gericht in Erwägung ziehen.

Landraub, Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft

„Die Rindfleischlieferanten von Marfrig sollen zwischen 2009 und 2020 für mehr als 120.000 Hektar illegale Abholzung im Amazonas-Regenwald und in der Cerrado-Savanne verantwortlich gewesen sein“, behaupten die NGOs unter Berufung auf eine Analyse des Center for Climate Crime Analysis (CCCA).

„Marfrig hat direkt und indirekt Vieh von Viehzüchtern bezogen, die ihre Tiere illegal in indigenen Gebieten hielten“, darunter Apyterewa im Bundesstaat Pará. „Marfrig hat auch Vieh von Farmen bezogen, die in sklavereiähnliche Praktiken verwickelt waren, einschließlich Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft“, heißt es in der Erklärung weiter.

Für Jérémie Suissa, Generaldelegierter von Notre Affaire À Tous, der in der Erklärung zitiert wird, können die Banken „nicht mehr behaupten, sie wüssten nicht, dass ihre Finanzierungen (…) aktiv das Klimachaos, den Zusammenbruch der Biodiversität, indigenes Landgrabbing und sklavereiähnliche Praktiken anheizen“.

Bank verweist auf Einhaltung globaler Standards

„Für den Amazonas finanziert BNP Paribas keine Kunden, die Rindfleisch und Soja in Gebieten produzieren oder kaufen, die nach 2008 gerodet oder umgewandelt wurden“, antwortete der Konzern auf Anfrage von AFP. Im Cerrado verlangt sie nach eigenen Angaben diese Kriterien ab dem 1. Januar 2020, „in Übereinstimmung mit den globalen Standards“.

„BNP Paribas ist die einzige internationale Bank, die so präzise Anforderungen in Bezug auf die Vermeidung von Abholzung und die Rückverfolgbarkeit verabschiedet hat“, argumentiert die Bank weiter. „Im Falle einer möglichen Fehlausrichtung kann die Gruppe beschließen, eine Geschäftsbeziehung zu beenden“, fügt sie hinzu, ohne jedoch die Anschuldigungen gegen Marfrig oder seine Beziehung zu dem brasilianischen Unternehmen zu kommentieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.