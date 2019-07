Die französische Regierung hat am Dienstag eine Abgabe auf Flugtickets angekündigt. Damit sollen gut 180 Millionen Euro pro Jahr erlöst werden.

Frankreich führt Ökosteuer auf Flugtickets ein

Die französische Regierung hat am Dienstag eine Abgabe auf Flugtickets angekündigt. Damit sollen gut 180 Millionen Euro pro Jahr erlöst werden.

(dpa/tom) - Ab dem Jahr 2020 sollen Flugtickets in Frankreich teurer werden. Die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne sprach am Dienstag in Paris von einer geplanten Ökosteuer auf Flugreisen in Höhe von 1,50 Euro bis 18 Euro pro Ticket.

Für alle anderen Inlands- und innereuropäischen Flüge fallen laut der Ministerin für Tickets in der Economy-Class 1,50 Euro an. Die Umweltsteuer für ein Business-Class-Ticket soll neun Euro betragen. Flugtickets zu Zielen außerhalb Europas sollen mit drei Euro in der Economy-Class und 18 Euro in der Business-Class besteuert werden, wie Borne erklärte.

Scham beim Fliegen Flugscham: Die Neuschöpfung aus Schweden hat gute Chancen, zum Wort des Jahres zu werden.

Der Staat wolle damit jährlich bis zu 182 Millionen Euro einnehmen. Das Geld werde dann in umweltfreundlichere Infrastrukturen investiert, vor allem in das Schienensystem.

Der Druck auf Aktien von Fluggesellschaften nahm mit der Nachricht zu. Aktien der Lufthansa fielen um 2,7 Prozent auf 14,81 Euro. Auch die Aktien anderer Fluggesellschaften wie Air France-KLM, IAG, Ryanair und Easyjet gaben am Dienstagmittag nach.