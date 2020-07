Paris setzt den "Tabak-Ausflügen" in die Nachbarstaaten Grenzen: Künftig dürfen Autofahrer nur noch eine Stange Zigaretten nach Frankreich importieren.

Frankreich beschränkt Tabak-Import aus Luxemburg

(AFP/jt) - Luxemburg könnte bei Zigaretten-Touristen aus Frankreich künftig an Attraktivität verlieren. Die Assemblée nationale, das Parlament von Frankreich, hat am Mittwoch für Beschränkungen bei der Einfuhr von Tabakwaren gestimmt. Die Maßnahme könnte für Kioske und Tankstellen in Luxemburg Einbußen zur Folge haben.

Bislang durfte man im Auto vier Stangen Zigaretten aus EU-Staaten mit nach Frankreich nehmen. Künftig ist nur noch eine Stange erlaubt, wie aus der entsprechenden Gesetzesnovelle hervorgeht. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Die Tabakwaren werden zudem durch den Zoll beschlagnahmt und zerstört.

L'Assemblée nationale décide de limiter les achats de tabac dans les pays frontaliers. Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt a mis en avant "un objectif de santé publique" et de "soutien aux buralistes". Il s'agit aussi de "lutter contre la contrebande de tabac" pic.twitter.com/wRwoHThjvI — RMC (@RMCinfo) July 9, 2020

Der Minister für öffentliche Finanzen, Olivier Dussopt, stellte die Maßnahme als gesundheitspolitisches Ziel dar. Die Einfuhrbeschränkungen kämen aber auch den französischen Tabakläden zugute. Zudem wolle man dem grenzüberschreitenden Zigarettenschmuggel Einhalt gebieten.

Mehrere Abgeordnete der Assemblée nationale begrüßten den Vorstoß. Der französische Staat könne sich nun mehr Steuereinnahmen erhoffen - womöglich zum Nachteil Luxemburgs. Der Tabakhandel bescherte dem Großherzogtum allein im Vorjahr 775 Millionen Euro an Mehrwertsteuer-Einnahmen.

Tabakprodukte sind in Luxemburg rund 45 Prozent billiger als in Frankreich. Auch die Nachbarstaaten Spanien, Belgien, Andorra und Deutschland locken zahlreiche französische Zigaretten-Touristen an. Eine Packung Zigaretten kostet in Frankreich um die zehn Euro.