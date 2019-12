Linster war Direktor des Kreuzfahrtenveranstalters Neptun Cruises und des Reisebürounternehmens Voyages Flammang aus Esch/Alzette sowie seit Kurzem einer der Geschäftsleiter der ULT.

Frank Linster gestorben

Fernand MORBACH

Nicht nur in der Luxemburger Reisebranche machte man sich in den vergangenen Wochen Sorgen um seine Gesundheit. Am Freitag nun ist Frank Linster im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Frank Linster war Direktor des Kreuzfahrtenveranstalters Neptun Cruises und des Reisebürounternehmens Voyages Flammang aus Esch/Alzette sowie seit Kurzem einer der Geschäftsleiter der ULT („Union luxembourgeoise de tourisme“).

Reisen und Kreuzfahrten waren nicht die einzige Leidenschaft des aus Remerschen stammenden Frank Linster. Eine wichtige Rolle spielte auch der Weinbau. Frank Linster war bis zuletzt ein begeisterter Winzer und ein engagierter Verfechter des Luxemburger Weins.

Vor dem Wechsel in die Reisebranche war er von 1994 bis 2007 Verkaufsleiter der Winzergenossenschaft Vinsmoselle. Außerdem war er Mitglied des neu geschaffenen Beirates der Luxemburger Raiffeisen-Bank. Seiner Frau, seinen beiden Kindern und seinen Angehörigen spricht das Luxemburger Wort sein Beileid aus.